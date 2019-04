Nigeria: Oliseh, Rufai, Siasia, Amokachi - Les Super Eagles de 1994 célébrés aux NFF Awards

Il y avait du beau monde lundi aux Aiteo NFF Awards 2018, la cérémonie de récompense des acteurs du football nigérian. A cette occasion, la fédération a honoré les Super eagles de 1994.

Victorieuse de la CAN cette année là, l'équipe a également réalisé de belels performances à la Coupe du monde aux Etats-Unis puis à la Coupe Afro-Asiatique. On pouvait citer entre autres joueurs, Peter Rufai, Rashidi Yekini, Stephen Keshi, Sunday Oliseh, Samson Siasia, Daniel Amokachi, Taribo West et autres Augustin Eguavon.

Parmi les autres lauréats de la soirée, Ahmed Musa élu meilleur joueur de l'année devant Odion Ighalo et Alex Iwobi. L'attaquant d'Al Nassr a également reçu le prix du plus beau but de l'année.

La capitaine des Super Falcons, Onome Ebi devance Asisat Oshoala et Francisca Ordega pour obtenir le prix de Meilleure joueuse.

Gbenga Ogunbote (Enugu Rangers) et Thomas Dennerby (sélectionneur de l'équipe féminine) sont les entraineurs de l'année.

Autres récompenses, Samuel Chikwueze et Anam Imoh sont respectivement espoirs masculin et féminin.

Les Super falcons victorieuses d'une 9è CAN féminine en 11 éditions sont l'équipe de l'année, Kano Pillars peut remercier ses supporters pour les Fans de l'année et Akwa United reçoit le prix de l'équipe Fair Play.

Présente à Lagos, Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA a été honorée d'un trophée de Mérite.