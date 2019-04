Sénégal: Macky Sall réitére son appel pour "un dialogue sans exclusive"

Photo: sudonline

Le chef de l'Etat, Macky Sall

Diamniadio — Le président de la République, Macky Sall, investi mardi pour un second mandat, a réitéré son appel à "un dialogue sans exclusive, constructif et ouvert" à toutes les forces vives de la Nation.

"En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle, par conséquent, mon appel au dialogue sans exclusive, un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, forces politiques, économiques et sociales", a-t-il notamment dit.

Le président Macky Sall s'exprimait lors de son investiture après son installation par le Conseil constitutionnel pour un second mandat de cinq ans.

Macky Sall dit mesurer pleinement "la responsabilité et la gravité" de la charge de président de la République.

"Elle rappelle, cette charge, que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens et que le mandat électif n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun", a-t-il expliqué.

Pour le chef de l'Etat, il s'agit de "servir et non se servir". "C'est donc avec humilité et détermination que je me remets au service du peuple sénégalais", a ajouté Macky Sall.