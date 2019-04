Ile Maurice: Questions au PM - Il est normal qu'Air Mauritius investisse dans l'aéroport

«C'est une opération saine qu'Air Mauritius soit partie prenante à 20 % dans les opérations de l'aéroport.» Commentaire du Premier ministre au sujet de l'acquisition par la compagnie d'aviation nationale de 20 % des parts de Mauritius Duty Free Paradise, société détenue par Airports of Mauritius. Cette opération a été approuvée le 29 mars. Pravind Jugnauth s'exprimait à l'Assemblée nationale ce mardi 2 avril.

Air Mauritius est en difficulté financière, reconnaît Pravind Jugnauth. On fait à Maurice la même chose que ce qui se passe dans d'autres pays, à savoir que les compagnies aériennes ne se restreignent plus au transport des passagers. «Les aéroports sont le principal endroit pour prendre l'avion. Les compagnie d'aviation doivent être partie prenantes de ces entreprises», estime le Premier ministre.

Il répondait à une question supplémentaire du député indépendant Kavin Ramano. Par contre, il n'a pu se prononcer sur la grille salariale des plus de 1 500 que ces entités représentaient.

Kavi Ramano voulait en premier lieu savoir si le gouvernement allait mettre sur pied un «Airports of Mauritius Group of Companies Ltd». Ce à quoi le Premier ministre a répondu que cela ne se produirait pas, vu qu'Airports of Mauritius Cot Ltd était déjà un groupe, incluant Airport Terminal Operations Ltd, Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd, Airports of Rodrigues Ltd, et Airport Logistics Ltd.

De plus, à la seconde question du député indépendant, Pravind Jugnauth a répondu qu'Airports of Mauritius Co Ltd (AML) n'avait pas retenu les services d'Aéroport de Paris ingénierie pour la construction du nouveau terminal passagers et l'extension de l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam.