Gabon: Mouila - Maganga-Moussavou réhabilite le feu tricolore et fait niveler une voie de près d'1,5 Km

Soucieux du bien-être des habitants de Mouila et alentours, Pierre Claver Maganga Moussavou fait réhabiliter le feu tricolore du carrefour Saulneron à Mouila. Aussi, a-t-il lancé les travaux de nivellement d'un kilomètre et demi, partant du PK 0 vers le Lycée Technique Nyonda Makita où l'accès devenait de plus en plus pénible. C'était ce samedi 30 mars dans la capitale provinciale de la Ngounié.

Ce sont des Molvilois heureux de voir leur feu tricolore être réhabilité par celui qu'ils disent être soucieux de leurs différents problèmes. Lui, c'est Pierre Claver Mangaga Moussavou, le Vice-Président de la République et fils de la localité. Les automobilistes de la capitale provinciale ont exprimé leur satisfaction et leurs remerciements à l'endroit de leur bienfaiteur. « C'est quelqu'un de bien, au-delà de ce que disent certaines gens, il faut reconnaître qu'il a beaucoup fait et fait encore pour notre ville. C'est le lieu de le remercier. Nous lui demandons d'en faire davantage pour le bien-être des populations que nous sommes. Le VPR est un homme d'Etat. Il pense aux autres », témoigne un conducteur de taxi.

En bon pédagogue, le Vice-président de la République a appelé les uns et les autres à en faire bon usage. « Ne détruisez plus. Car il est facile de détruire, mais pas facile de reconstruire. Si on est fâché, on va devant les tribunaux. Qu'on ne se défoule pas sur les biens communs. Le Président de la République a voulu que je vienne inaugurer le feu tricolore qui a été refait, avec les moyens de l'Etat. Ce ne sont pas les moyens d'un individu », s'est-il évertué à dire aux populations venues nombreuses pour la circonstance.

En sus de la réhabilitation du feu tri colore, le Vice-Président de la République a procédé au lancement des travaux de nivellement de la route de près d'un 1,5 Km, partant du PK 0 vers la voie conduisant à Mimongo. Les habitants des abords de cet axe routier en général et les élèves du Lycée Technique Nyonda Makita, en particulier, sont les grands bénéficiaires. Les apprenants et les responsables dudit établissement étaient aussi présents. François Nganguéda, proviseur du Lycée a témoigné toute sa reconnaissance pour ce geste qui vient un tant soit peu, soulager les élèves de son établissement. « Nous sommes ravi pour ce geste. Les retards relevés par nos élèves et nos enseignants, vont davantage être réduits et le travail va reprendre de manière optimale. Au nom des habitants du quartier Minembé, je tiens à remercier les plus hautes autorités pour ce geste ».

Reprenant la parole et s'adressant à la population, Pierre Claver Maganga Moussavou a une énième fois, exprimé l'amour qu'il a non seulement pour cette ville, pour la province, mais également pour tout le Gabon. « Croyez-moi, cet amour que j'ai pour cette ville, pour cette province de la Ngounié et allant pour le pays, m'emmène à constater que beaucoup de mes compatriotes ne peuvent pas bien circuler, ne peuvent pas partir de Mouila pour Mimongo, et voire plus loin. J'ai eu recours au Travaux publics, mais malheureusement on politise tout. Aujourd'hui, j'ai pris tout sur moi, après avoir pris l'assentiment du Chef de l'Etat, de louer un porte char et une Niveleuse afin de gratter ce tronçon d'un kilomètres et demi. L'essentiel est que nos routes soient godronnées. On garde espoir que les choses se feront » déclare le VPR.