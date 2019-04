Angola: Kaombo Sul démarre la production de pétrole dans le bloc 32

Luanda — La société pétrolière Sonangol, Total E & P Angola et ses associés du Bloco 32 ont lancé mardi la production de pétrole à Kaombo Sul, la deuxième unité flottante de production, de stockage et de déchargement de pétrole brut (FPSO) du projet Kaombo, située à 260 km de la côte de Luanda, entre 1400 et 2000 mètres de profondeur.

Huit mois après le début de la production du FPSO Kaombo Norte, son navire jumeau, Kaombo Sul, d'une capacité de production de 115.000 barils de pétrole/jour, augmente la capacité totale de production du bloc 32 à 230.000 barils de pétrole/jour, soit 15% de la production du pays.

Selon un communiqué de presse de Sonangol arrivé à Angop mardi, le gaz associé à la production de Kaombo Sul sera exporté vers l'usine d'Angola LNG, conformément à l'engagement pris par le Groupe Contractant d'éliminer le torchage de gaz de routine.

Le démarrage de la production de cette deuxième unité FPSO est un excellent exemple de normalisation des spécifications techniques visant à réduire les coûts et à accroître l'efficacité.

À long terme, les deux FPSO pourraient être des pôles de production pour le développement d'autres découvertes dans le même bloc.

Le projet Kaombo comprend l'un des plus grands systèmes sous-marins au monde, avec 59 puits, dont 60% ont déjà été forés, en liaison avec six champs situés sur une superficie de 800 km2, à savoir les champs de Gengibre, Gindungo et Caril reliés au FPSO de Kaombo Nord. Cependant les champs Mostarda, Canela et Louro sont liés au FPSO Kaombo Sul.

Le Kaombo a établi un nouveau record de "contenu local", avec 20% des 110 millions d'heures de travail dans le projet en Angola.

Le bloc 32 est exploité par Total, avec une participation de 30%. Sonangol P & P en détient 30%, Sonangol Sinopec International 32 Limited a 20%, Esso Exploration and Production Angola (Overseas) Limited, 15% et Galp Energia Overseas Block BV 32, avec 5 pour cent.