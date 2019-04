Angola: Le Ministère de la jeunesse donne priorité à l'approbation de la politique de l'Etat pour la jeunesse

Luanda — L'approbation de la Politique de l'Etat en faveur de la jeunesse, prévue pour cette année, est l'une des priorités du Ministère de la Jeunesse et des Sports, a informe mardi, le secrétaire d'Etat aux Sports, Carlos Morais.

La politique de l'Etat au profit de la jeunesse est un instrument de coordination multi et intersectoriel, qui prétend promouvoir et assurer la pleine insertion et participation au processus de transformation et développement politique, social, économique et culturel d'Angola.

Le responsable, qui parlait à l'ouverture de la journée "Avril-jeune", a indique que l'approbation de cet instrument légale, garantira un espace d'affirmation et de défense des droits de la jeunesse.

Il a indique que cette journée qui s'encadre dans les célébrations de la Journée de la Jeunesse (14 avril), est une opportunité pour réitérer l'engagement de l'Exécutif en faveur du bien-être et de l'amélioration de la vie de la jeunesse.

Le gouvernant a dit que la jeunesse constituait un recours indispensable pour dynamiser la croissance de l'économie nationale.

Il a affirmé que le PND 2018/2022 comprenait un ensemble d'action visant l'insertion des jeunes dans la vie active, au moyen de la mise en œuvre des programmes intégrés de développement de la jeunesse, sous la responsabilité du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Selon lui, il faut parier sur la jeunesse afin de réveiller l'esprit créatif et entrepreneur qui Existe dans son imaginaire, pour que les jeunes soient de plus en plus des leaders des processus liés au développement social, politique et économique du pays.