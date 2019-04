Ile Maurice: Législatives - Les contribuables paieront Rs 275 m pour les élections

Depuis l'annonce de la tenue d'une élection partielle au no 7, par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, suite à la démission de Vishnu Lutchmeenaraidoo, des voix réclament des élections générales le plus rapidement possible. Combien coûte une partielle ou des élections générales aux contribuables ?

Lors de la présentation du Budget, une somme est votée pour les divers items, dont les Fees for Elections et les Fees for Registration of Electors, dans l'enveloppe allouée de la Commission électorale. Le premier item est inscrit dans le Budget avant les législatives et l'autre item est abordé tous les ans.

Le Parlement vote entre Rs 180 millions et Rs 300 millions pour les élections générales. Alors que pour une partielle, les dépenses sont votées dans le budget supplémentaire. À titre d'exemple, lors du dernier exercice budgétaire, Rs 180 millions ont été votées pour la tenue des élections, partielles ou générales, et pour le prochain exercice, soit l'année financière 2019-2020, le budget alloué sera de Rs 275 millions.

Toutefois, le budget mis à la disposition de la Commission électorale pour la tenue d'une élection peut être dépassé. En 2014, aucune dotation n'était prévue dans l'exercice budgétaire, alors que les élections générales se sont tenues le 10 décembre de cette année-là.

Une somme de Rs 36 millions a été votée, en mai 2015, dans un premier budget supplémentaire pour la Commission électorale et Rs 1,9 million ont été allouées à l'Electoral Boundaries Commission et l'Electoral Supervisory Commission.

Il y a eu une autre dotation dans la Supplementary Appropriation Act de novembre 2015 où Rs 215,4 millions ont été votées pour la commission électorale. Durant 2015, plusieurs autres montants ont été votés.

Autre exemple, pour la partielle du 17 décembre 2017 à BelleRose-Quatre-Bornes (no 18), la commission électorale a reçu Rs 74 millions sous l'Appropriation Bill 2017-2018. Pour les prochaines élections, un Appropriation Bill ou un Supplementary Appropriation Bill devra être voté si le montant du budget alloué est dépassé.

La somme prévue pour des élections sert à payer les fonctionnaires, les Returning Officers, les Presiding Officers, la Police, l'impression des bulletins, le transport et autres logistiques. La seule rentrée d'argent est l'achat des listes des électeurs ou la caution pour se porter candidat, entre autres.