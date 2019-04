Ile Maurice: Trafic de 6,6 kg d'héroïne - Un suspect libre un an après

Alors que certains croupissent en prison pour un peu de gandia, ce suspect a dû fournir deux cautions de Rs 350 000 et Rs 500 000 et devra signer une reconnaissance de dettes de Rs 5 millions.

Jean Emmanuel Ritchy Luchinigadoo, âgé de 22 ans, a obtenu la liberté conditionnelle, lundi 1er avril, devant la Bail and Remand Court. Il avait été arrêté lors d'un exercice de controlled delivery, en mars 2017, où il devait récupérer 6 556 g d'héroïne. La valeur marchande est estimée à Rs 97,5 millions.

Jean Emmanuel Ritchy Luchinigadoo faisait face à une accusation provisoire de trafic de drogue avec des crirconstances aggravantes. Des conditions lui sont rattachées à sa remise en liberté. Il fait désormais l'objet d'un couvre-feu entre 20 heures et 5 heures du matin. L'habitant de Résidence Kennedy, Quatre-Bornes, devra se rendre au poste de police entre 7 et 10 heures et entre 15 et 18 heures pour marquer sa présence.

Les faits remontent au 8 mars 2017. James Blankson, un Sud-Africain, avait été arrêté à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à récupérer deux boîtes en carton dans lesquelles se trouvaient 6 556 grammes d'héroïnes. Le colis était adressé à un certain Robert Shawn et devait être remis à Xavier François Surette et Jean Ritchy Luchinagadoo.