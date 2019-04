Congo-Kinshasa: Organisée par le COREF/PROFIT-CONGO - La structuration harmonisée du nouveau réseau comptable validée

Il s'est tenu à Kinshasa, sous la supervision du Ministre des Finances, l'atelier de restitution et de validation des missions de cartographie des postes comptables du réseau national des comptables publics.

Il s'est agi notamment, au cours des travaux dudit atelier, de présenter et d'enrichir, le cas échéant, les informations collectées sur les postes comptables existants auprès de ministères et institutions tant du pouvoir central que des provinces et des entités territoriales décentralisées (ETD). Pas seulement, mais aussi de valider le projet de la cartographie des postes comptables du réseau national des comptables publics. Durant 5 jours, soit du 25 au 29 mars 2019, 42 experts dont ceux du COREF ont validé le projet de la cartographie des postes comptables en RDC, élaborés au terme de l'exécution des missions sur terrain à Kinshasa et en provinces.

Les travaux ont abouti à la version validée de la cartographie de poste comptable du réseau national des comptables publics à transmettre au Ministre des Finances pour approbation. Les experts dédiés à ces travaux ont été exhortés au respect du cadre juridique en vigueur en matière de comptabilité publique, avant d'être invités à l'observation des standards internationaux établis en la matière.

"Ces assises font suite aux missions d'études et de récolte des données sur le système comptable public actuel avec comme objectif, la validation des informations nécessaires à une structuration harmonisée du nouveau réseau comptable. Il importe de rappeler qu'en ayant adopté en 2011 la loi relative aux finances publiques, la LOFIP, notre pays s'est doté d'un nouveau cadre juridique d'organisation de la gestion comptable publique", a précisé M. Jean-François Mukuna, Vice-ministre des Finances.

Cependant, la tenue de cet atelier tombe à point nommé car, il intervient juste au moment où le Ministère des Finances est engagé dans le processus d'opérationnalisation de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, dont le réseau national des comptabilités publics constitue une composante majeure.

Les informations collectées sur les postes comptables existants auprès de ministères et institutions tant du pouvoir central que des provinces et des ETD ont été présentées et enrichies. Le projet de la cartographie des postes comptables du réseau national des comptables publics a été validé moyennant quelques amendements. Ce sont les résultats obtenus au terme de cet atelier. "Mais, il faut reconnaître que la réussite dans cette démarche dépend de l'adhésion de tout le monde", a martelé le Vice-ministre.

Il était également question, au cours des travaux, de présenter et d'enrichir, le cas échéant, les projets d'arrêté et du cadre organique du réseau comptable.

Les différentes présentations des experts ont porté notamment, sur la description de l'organisation comptable actuelle ainsi que l'organisation comptable à mettre en place et le projet de cartographie des postes comptables par l'expert ClavinKabamba du Ministère des Finances.

La souveraineté dans la gestion

La décision de mettre les comptables publics en réseau vise à assurer une centralisation, par échelons, de toutes les comptabilités des structures de l'Etat et ce, dans l'optique de donner au Gouvernement, à partir des données fiables et exhaustives, produites en temps réel, les éléments nécessaires à la prise de décision et les moyens de sa politique. Ce qui garantirait la souveraineté nationale dans sa gestion.

"Je suis convaincu que la mise en œuvre effective de ces recommandations apportera des solutions aux divers problèmes d'orthodoxie de gestion comptable auxquels notre pays est confronté. Aussi, la Banque Centrale du Congo, tout en assumant ses prérogatives, a toute sa place dans la chaîne harmonisée de la dépense. Marcher à contre-courant de ces recommandations nous écarterait certainement de l'atteinte de nos objectifs", insiste le Vice-Ministre des finances.

Contexte

Les différentes études diagnostiques du système de gestion des finances publiques de la République démocratique du Congo ont mis en lumière l'obsolescence des dispositions du Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP).

Ainsi, le Gouvernement a pris l'option d'adapter le cadre juridique de la gestion comptable de l'Etat afin de l'arrimer sur les dispositions de la Constitution de 2006 telle que modifiée à ce jour par la Loi du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 93 et 202 en promulguant la Loi N°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques (LOFIP), telle que modifiée à ce jour, qui instaure, en matière comptable, un cadre conforme aux normes, standards et bonnes pratiques internationaux.

Dans cette perspective, quelques textes d'application de la loi précitée ont été signés depuis novembre 2013, notamment, le Décret N°13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Ces textes bouleversent le mode de tenue de la comptabilité de l'Etat avec, d'une part, l'introduction d'une comptabilité des droits et obligations constatés, tenue suivant la règle de la partie double, gage de présentation de l'image fidèle et sincère du patrimoine de l'Etat. Et d'autre part, l'organisation des postes comptables en réseau de type pyramidal afin de garantir la centralisation de toutes les comptabilités à chaque niveau d'Etat d'abord (pouvoir central, provinces et ETD) et au niveau national ensuite, par un comptable public principal, Agent Comptable Central du Trésor qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat.

Face à ces innovations introduites par le nouveau cadre juridique comptable de l'Etat, le Sous-comité technique de travail du pilier 4 chargé de la réforme de la comptabilité publique et gestion de la trésorerie a inscrit, dans le Plan de Travail Budgétisé Annuel (PTBA) 2019 du Projet PROFIT-CONGO, des activités visant à produire la cartographie des postes comptables du réseau national des comptables publics hiérarchisé et centralisé

Renforcement du partenariat

L'atelier a connu la participation de 42 experts représentant, entre autres, le cabinet du Ministre des Finances, l'Administration des Finances ainsi que les administrations financières, et les experts du COREF ayant, pour la plupart, participé aux missions de cartographie des postes comptables.

Par ailleurs, les expertises de l'Institut Géographique du Congo, du Ministère des Affaires Etrangères et de la Banque centrale du Congo (BCC) ont été requises afin d'apporter un éclairage sur les questions de leur compétences ayant un lien direct avec la structuration du réseau comptable (cartographie, postes diplomatiques et réseau bancaire national).

"Je me réjouis de la bonne tenue de ces assises et réitère mes remerciements aux partenaires techniques qui ont accepté d'accompagner la République Démocratique du Congo dans les efforts de modernisation de notre système de gestion des finances publiques, en général, et du système comptable, en particulier. Les actions de mise en œuvre des réformes y relatives nécessitent que le partenariat soit renforcé",a conclu M. Jean-François Mukuna, Vice-ministre des Finances.