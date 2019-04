Congo-Brazzaville: Distinction - L'écrivain Henri Djombo reçoit le Prix Toussaint-Louverture

Le prix a été décerné au romancier et dramaturge congolais, à Paris (France), pour l'ensemble de son œuvre littéraire, à l'occasion du Salon du livre, par l'Association pour le développement et la formation en Haïti (Adfh), en partenariat avec l'association Renaissance des Caraïbes et l'université des Caraïbes.

De retour au pays, après avoir hissé haut la littérature congolaise, l'heureux récipiendaire a organisé une cérémonie de restitution dans la salle « Les verts » du ministère de l'Economie forestière, en présence de ses homologues ministres de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, et de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso.

Ayant exploité toute son œuvre composée de six romans, huit pièces de théâtre et un essai historique, le jury s'est fait l'honneur d'octroyer au romancier et dramaturge congolais, Henri Djombo, le « Prix Toussaint Louverture ».

Après avoir reçu le Prix des mains du président de l'Adfh, l'écrivain congolais a exprimé une vive émotion. « Deux mots retentissent au plus profond de moi, Haïti et Toussaint Louverture. On sait quelle place occupe Haïti dans l'imaginaire du peuple noir. D'ailleurs, Aimé Césaire disait qu'elle était la première République où la négritude s'était mise debout pour la première fois. En dépit de son évolution politique et sociale quelque fois heurtée, Haïti nous donne l'exemple de ce que nous devons faire pour toujours rester débout, la fierté d'être nous-mêmes. Quant à Toussaint Louverture, il a dit qu'il demeure dans son histoire, le symbole parfait de la résistance des peuples noirs à l'oppression et à l'esclavage », a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter : « Se voir couronner comme je le suis aujourd'hui d'un prix aussi prestigieux que celui qui porte le nom de Toussaint Louverture, est un motif de réelle fierté. Je tiens à vous remercier, monsieur le président de l'association pour le développement et la formation Haïti, d'avoir inscrit mon œuvre à votre tableau d'honneur et d'avoir associé mon nom à celui d'un héros de votre histoire qui est aussi la nôtre... ».

Devant les amoureux des arts et des lettres, le ministre Dieudonné Moyongo a félicité le romancier et dramaturge congolais pour ce prix littéraire. « C'est un gros succès que vous venez d'obtenir. Après avoir visionné la cérémonie de remise de ce prix à Paris (France) à l'occasion du Salon du livre, nous éprouvons tous une joie et une légitime fierté de voir que c'est l'un de nos compatriotes qui a remporté l'adhésion du jury de cette première édition Prix littéraire Toussaint-Louverture. Nous voulons donc de manière solennelle vous exprimer nos chaleureuses congratulations », a-t-il déclaré.

L'heureux récipiendaire

Né le 1er janvier 1952 au Congo (le jour de l'indépendance de Haïti), Henri Djombo est écrivain, président de l'Union nationale des écrivains, artistes et artisans du Congo, ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Il a fait ses études supérieures à Leningrad, en ex-Union des Républiques socialistes soviétiques. De retour au pays, il est admis dans l'administration publique du Congo en 1976, où il a travaillé au ministère de l'Économie rurale et au ministère des Eaux et forêts. Ensuite, il a été nommé successivement ambassadeur du Congo en Bulgarie de 1986 à 1988 et président directeur général de la Sucrerie du Congo de 1989 à 1991. A la tête du ministère de l'Economie forestière depuis novembre 1997, il est l'un des initiateurs de la dynamique à reconstruire des stratégies de préservation des forêts du Bassin du Congo.

Ecrivain émérite, Henri Djombo a remporté trois Prix littéraires internationaux en l'espace de neuf mois. D'abord, il a été distingué lauréat du Prix Festival et de l'environnement, à l'occasion du Festival international de l'environnement de la ville de Dakar, en juillet 2018, au Sénégal. Ensuite, il a obtenu le Prix Amadou-Cissé-Dia du théâtre, à l'occasion de la vingt- deuxième édition de l'écrivain africain, décerné par l'Association des écrivains du Sénégal, en novembre 2018, à Dakar. Puis, détenteur aussi du Prix littéraire Toussaint-Louverture, décerné par l'Association pour le développement et la formation en Haïti, le 18 mars dernier à Paris, en France.

Romancier et dramaturge internationalement reconnu, l'écrivain Henri Djombo est l'auteur de plusieurs œuvres parmi lesquelles : « Sur la braise » publiée en 1990 aux éditions Hémar, « Le mort vivant » publiée 2000 aux éditions Hémar, « Lumières des temps perdus » publiée en 2002 en coédition aux éditions Hémar et Présence africaine, « La traversée » en 2005 aux éditions Hémar, « Vous mourrez dans 10 jours » en 2015 aux éditions Présence africaine, « Sara ma belle cousine » publiée en 2016 en coédition éditions Hémar et Présence africaine. Il est aussi l'auteur d'une dizaine des pièces de théâtre, parmi lesquelles : « L'adaptation » et « Sur la braise » en 2009, « Le cri de la forêt » en 2012, « Palabre électorale au Kinongo » en 2012, « Le mal de terre » en 2014, « Morgane » en 2015, « Le bénévole » en 2015, « Les bruits de couloir » en 2015, « Vous mourrez dans 10 jours » en 2016, « Le mort vivant » en 2017, « La prochaine gare » en 2017. L'écrivain Henri Djombo publiera en juin 2019 un roman intitulé « L'avenir est dans ma tête ».