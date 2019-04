Cote d'Ivoire: Coupe nationale 2019 - Les affiches des 8es de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe nationale a été effectué ce mardi 2 avril, au siège de la Fédération ivoirienne de football.

Au tableau, deux duels entre clubs de Ligue 1. Sporting club de Gagnoa-Fc San Pedro et Afad-Wac constituent les chocs de cette étape de la compétition. Quatre équipes qui rêvent toutes du trophée qui pourrait leur ouvrir les portes d'une coupe africaine, la saison prochaine.

Les affiches des 8es de finale seront complètes après les rencontres en retard des 16es de finale qui se disputent mercredi et jeudi. Cet après-midi, l'Asec part favori face à Lanfiara, un pensionnaire de D3.

Écartés du titre à 5 journées de la fin de la Ligue 1, les poulains de Me Roger Ouégnin ont fait de la Coupe nationale leur priorité. S'ils s'imposent face à Lanfiara, Amed Touré et ses coéquipiers croiseront le fer, en huitièmes de finale, avec le Stella, l'un des clubs les plus expérimentés de la Ligue 2.

Le lendemain, l'Africa sports tentera d'obtenir sa qualification face à l'Association sportive des clubs de Bouaké qui évolue en D3.

A en croire son président intérimaire, l'Africa a décidé de jouer à fond cette compétition pour sauver sa saison. « Nous devons forcément l'emporter pour sauver notre saison », a déclaré Antoine Bahi.

La partie est cependant loin d'être gagnée pour Zébré Yann et ses coéquipiers qui auront affaire à une équipe de Bouaké décidée à écrire son histoire dans cette compétition. Le vainqueur de cette opposition en découdra, en 8es de finale, avec le Racing club d'Abidjan.

Les rencontres des huitièmes de finale de la Coupe nationale auront lieu les 17 et 18 avril. Les quarts de finale sont prévus les 24 et 25 avril ; les demi-finales, le 2 mai et la finale, le 19 mai.