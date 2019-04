Sénégal: Près de 2000 civils au défilé du 4 avril à Louga

Louga — Près de 2000 civils prendront part jeudi, à Louga (nord), au défilé du 4 avril, marquant le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale, a annoncé le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue.

"Au moins 2000 civils vont défiler sur le Boulevard du Président Abdou Diouf le 4 avril prochain, en plus d'un défilé motorisé", a-t-il dit, à la fin d'une répétition générale tenue mardi.

"La région sortira tout ce qu'elle a comme véhicules de commandement, véhicules de l'administration pour montrer toutes ses facettes", a-t-il ajouté.

Un détachement du 22ème bataillon de reconnaissance et d'appui, un détachement du 12ème bataillon d'instruction, les corps paramilitaires avec la police, la douane, l'administration pénitentiaire et les écoles primaires prendront part au défilé.

Cette année le thème de la fête de l'indépendance porte sur : " les forces de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à la l'unité nationale".

C'est pourquoi le Chef de l'exécutif régional a souligné que "les populations ne peuvent être éduquées dans la citoyenneté et l'unité nationale sans penser à l'armée nationale, le creuset par excellence de ces deux concepts sans lesquels on ne peut construire rien de durable".

"Un ministère de la Construction citoyenne est créé parce qu'il est important que les gens croient en leur pays et respectent les institutions de la République, nos lois et règlements, la constitution du pays et se respectent mutuellement", a-t-il relevé.

La vraie citoyenneté, a-t-il souligné, "c'est lorsque chacun travaille pour son pays sans rien attendre en retour".

"Cela étant et la cohésion nationale aidant, on aura un Etat solide où chacun croira à son pays", a-t-il soutenu, insistant sur l'importance de sensibiliser et d'informer les populations par rapport au thème de cette année.

Pour le défilé, le gouverneur annonce la mise en jeu d'un trophée et d'une enveloppe financière pour récompenser l'école qui se distingue le plus par rapport au thème de cette année.

.

.