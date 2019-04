Cameroun: Le Directeur régional et la Représentante pays de UNFPA lancent un appel pour une réponse concertée face aux urgences humanitaires

communiqué de presse

Yaoundé, Cameroun – 01er Avril 2019. Le Directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingue Ngom, s'est rendu au Cameroun, et s'est entretenu avec des autorités camerounaises. Il a été reçu en audience par le Premier ministre et chef du gouvernement du Cameroun, S.E. Joseph Dion Ngute. Ils ont discuté de questions stratégiques entre le Cameroun et l’UNFPA, notamment en ce qui concerne la situation humanitaire et le développement dans le pays.

Outre le Premier ministre, le directeur régional a également rencontré d'autres membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence, SEM Ferdinand NGOH NGOH et le ministre des Relations extérieures, SEM Lejeune MBELLA MBELLA.

Lors de sa visite aux activités humanitaires dans la région de l'Extrême-Nord, le directeur régional était accompagné des ministres de la Santé publique et de la Jeunesse et de l'Education civique ; la coordonnateur résidente du système des Nations Unies au Cameroun ; et les Représentants de UNFPA au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Certains partenaires techniques et financiers ont également participé à la visite.

D’abord reçue par le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, la délégation a ensuite effectué une visite à Zamaï en présence de l’autorité traditionnelle de la localité, le Lamido, afin de s’imprégner de la réalisation du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes et du quotidien des déplacés internes. La délégation s’est par la suite rendue à Maroua pour tenir des entretiens avec les bénéficiaires et partenaires locaux sur les questions de résilience et d’autonomisation des jeunes et de femmes dans un contexte d’extrémisme violent.

A l’issu de ces rencontres, UNFPA s’est engagée à poursuivre ses efforts au Cameroun, en vue d’éradiquer la mortalité maternelle et les violences basée sur le genre. Le Directeur régional et la Représentante pays ont également appelé à une réponse concertée pour faire face aux urgences humanitaires auxquelles le Cameroun est confronté et qui rendent les femmes et les jeunes particulièrement vulnérables.