Soudan: Dirdiri participe à l'investiture du président sénégalais

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères Dr.Dirdiri Mohamed Ahmed a participé à la cérémonie d'inauguration du Président du Sénégal Mekki Sall pour un second mandat qu'il a remporté lors des élections du 24 février dernier.

Ont assisté à la cérémonie d'inauguration 21 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants de 14 gouvernements et de 5 représentants d'organisations régionales et internationales, ainsi que des chefs de missions diplomatiques à Dakar.

Au cours de sa rencontre avec le président Makki Sal, le ministre a transmis les salutations et les félicitations du président Omar Al-Bashir à son frère qui lui a également adressé une invitation officielle pour visiter le Soudan dans les meilleurs délais.

Pour sa part, le président Makki Sal a remercié le ministre pour sa participation à la cérémonie d'inauguration et lui a demandé de transmettre ses salutations et ses remerciements au président Al-Bashir et son acceptation de la généreuse invitation qu'il a promis de répondre en temps convenable.