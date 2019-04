Maroc: Les grosses raquettes présentes au 35ème GP Hassan II de tennis

Alexander Zverev, 3ème mondial et tête de série numéro 1 du tournoi

Le Grand Prix Hassan II de tennis frappe fort cette année en s'offrant la participation du numéro 3 au classement ATP pour la première fois dans l'histoire de ce rendez-vous mondial de la petite balle, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

En effet, la 35è édition du Grand Prix Hassan II, qui se déroulera du 7 au 14 avril au Royal Tennis Club de Marrakech, sera marquée par la présence de l'Allemand Alexander Zverev, actuel numéro 3 mondial, une première participation de ce calibre dans l'histoire de ce tournoi, a fait savoir le président du Royal Tennis Club de la cité ocre, Aziz Tifnouti, lors d'une conférence de presse, dimanche, pour la présentation de cette édition.

Et d'ajouter que cette manifestation, organisée pour la 4ème année consécutive à Marrakech, accueille un plateau très relevé, digne des plus grands tournois du circuit, avec la présence de tennismen figurant dans le top 50 du classement ATP, dont l'Italien Fognini (17è), l'Espagnol Pablo Carreno Busta (21è, première participation) et le Britannique Kyle Edmund (22è, finaliste de la 34è édition du Prix), outre le Français Jo-Wilfried Tsonga, l'Argentin Guido Andreozzi, le Slovène Bedene Aljaz, l'Italien Matteo Berretini et le Tunisien Ziad Jaziri.

S'agissant de la participation marocaine, Lamine Ouahab et Amine Ahouda ont bénéficié chacun d'une "Wild Card" pour prendre part à cette 35è édition, compte tenu des résultats obtenus aussi bien à l'échelle nationale que lors de leur participation à certains tournois internationaux, a relevé M. Tifnouti.

Il a, en outre, mis en avant les efforts colossaux déployés par la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) pour assurer le succès de cette 35è édition et en faire un tournoi exceptionnel qui se démarque des précédents, soulignant que les préparatifs ont nécessité des travaux de rénovation des différentes infrastructures du club qui dispose désormais de 10 courts dotés de l'éclairage et prêts à accueillir cette édition dans les meilleures conditions.

Il a, d'autre part, relevé que le Royal Tennis Club de Marrakech se penche, en coopération avec la FRMT, sur la mise en place d'un musée dédié à la documentation des différentes éditions du Grand Prix Hassan II depuis son lancement en 1984.

Pour sa part, le vice-président de la FRMT, Aziz Laaraf a fait remarquer que le Grand Prix Hassan II jouit d'un intérêt particulier de la part des champions du monde de la discipline, indiquant que la Fédération a mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette édition, marquée par la participation de joueurs de renommée internationale.

Doté d'un prix de 560.000 euros, dont 90.000 euros au vainqueur, ce tournoi a été placé sous la direction de l'ancien champion de tennis marocain Hicham Arazi, qui lui apporte expérience, crédibilité et sagesse.

Pour cette édition, le Grand Prix Hassan II a mis en place deux rendez-vous incontournables, à savoir un match d'exhibition le 6 avril sur la Place Jamâa El Fna, histoire de mettre le public marrakchi dans le bain des festivités, et le "Kids Day", prévu le 10 avril, une occasion pour les plus petits de découvrir les courts, l'ambiance du tournoi et les coulisses du tennis, rappelle-t-on.