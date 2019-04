Maroc: La campagne de prévention du cancer et du diabète dans le milieu éducatif fait escale à Azrou

La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation poursuit sa campagne de prévention sanitaire au profit de la famille de l'enseignement au titre de l'année 2019.

Après une première opération menée en février dernier à Souss, la Fondation continue son action dans la région de Fès-Meknès. Une journée de dépistage du diabète et de sensibilisation aux cancers du sein et du col de l'utérus a été pilotée à Azrou par une équipe pluridisciplinaire. La Fondation a ciblé près de 400 familles d'enseignants dans les villes d'Ifrane, Azrou et régions.

Les participants ont également bénéficié de consultations polyvalentes assurées par une équipe médicale et paramédicale (ophtalmologues, cardiologues, ORL...). Ces campagnes ont aussi été l'occasion pour la Fondation d'animer des sessions d'information et d'échange sur ses prestations sociales en faisant un zoom sur les services de couverture médicale : l'assurance maladie complémentaire, le transport sanitaire, le forfait funéraire et le fonds de soutien médical. Notons que la première opération, menée au titre de l'année 2019, à Taroudant et Inzegane, a connu la participation de 450 personnes dont 87 sont déclarés diabétiques. Une opération qui répond aux besoins sanitaires des bénéficiaires.

Selon les données sur la consommation de l'assurance maladie complémentaire de la province d'Ifrane, 389 adhérents ont bénéficié de cette couverture en présentant 736 dossiers en 2018. Les remboursements sur des actes médicaux relatifs à l'optique et le diabète sont les plus fréquentes. Elles représentent respectivement 65.579 et 24.187 dossiers remboursés pour un montant de 395.000 dirhams.

Les statistiques démontrent aussi la présence des affections cardiaques et du cancer. A cet effet, la Fondation déploie une équipe médicale avec plusieurs ressources pour le dépistage et le traitement du diabète et le diagnostic ophtalmologique. Notons qu'Ifrane compte plus de 1800 adhérents dont plus de 300 personnes sont des retraités.