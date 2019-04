Congo-Kinshasa: Fausse alerte - Aucun cas d'Ebola signalé à Kinshasa

Plus de peur que de mal, peut-on dire après les assurances du ministère de la Santé publique sur la fausse circulant sur les réseaux sociaux relative à la présence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Kinshasa.

Le ministère de la Santé publique rassure la population, à travers un communiqué parvenu à la Rédaction du journal Le Potentiel, qu'aucun contact à haut risque en provenance de Beni ne se trouve actuellement à Kinshasa. Ceci, contrairement au message qui a circulé sur les réseaux sociaux, depuis le lundi 1er avril 2019. Cette fausse information a créé de la panique au sein de la population kinoise.

D'après la source, un militaire d'une garnison de Kinshasa avait reçu l'autorisation de sa hiérarchie de se rendre à Oicha pour assister à une cérémonie familiale. Il est rentré dans sa garnison où il poursuit le suivi des contacts de 21 jours.

Rappelons que l'épidémie d'Ebola sévit à l'Est du pays depuis août de l'année 2018. Depuis le début, le cumul des cas a déjà dépassé le seuil de 1000 cas. Mais, il faut noter que les activités de riposte continuent sur le terrain. Et le seul vaccin à être utilisé dans cette épidémie est le vaccin rVSV-ZEBOV, fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck, après approbation du comité d'Ethique dans sa décision du 19 mai 2018.

Les attaques contre les structures sanitaires fustigées

La Société civile du Nord-Kivu appelle à la cessation des « menaces, attaques et violations contre les structures sanitaires, les centres de traitement d'Ebola, les matériels médicaux et le personnel » impliqué dans la lutte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Dans un communiqué datant du 28 mars et remis à la presse dernièrement à Butembo, les forces vives font remarquer que « les incendies des centres de traitement d'Ebola, les menaces et les résistances populaires ont causé la contamination à grande échelle à travers les territoires de Beni et Lubero, et les villes de Beni et Butembo. » Cet appel intervient après qu'on a enregistré près de quatre attaques armées contre les centres de traitement d'Ebola (CTE) en ville de Butembo et en territoire de Lubero, dont deux au CTE de l'ITAV (Butembo), une à Katwa (Butembo) et une autre à Mambowa (Lubero), faisant trois morts dont deux policiers et un civil.

« Ces barbaries continuelles et perpétrées le plus souvent par des personnes mal intentionnées viennent d'alourdir les activités de la riposte et d'augmenter le nombre de cas », regrettent les forces vives du Nord-Kivu. Pour mettre fin à la maladie à virus Ebola dans cette contrée, la société civile recommande avec insistance à la population de s'abstenir de la violence. « Tous ceux qui se réclament d'être membres de groupes armés ou leurs collaborateurs et qui empêchent les actions de la riposte sur le terrain, de cesser d'exposer inutilement les innocents sous prétexte de leur protection (... ) les politiciens propagateurs des rumeurs de s'abstenir de se servir du malheur de leurs compatriotes comme béquille politique, mais d'orienter leurs militants vers la voie pacifique d'éradication de l'épidémie », exhorte-t-elle. T/ Un cantique de l'Église de la RDC chanté pendant la messe dite par le pape François au Maroc Environ 500 choristes venus de toutes les chorales paroissiales du Royaume ont exécuté des chants, dont un cantique de l'Eglise de la République démocratique du Congo («Nkumu yamba makabo»), chanté au début et pendant la messe, contribuant à la qualité de la prière de l'assemblée.

C'était au cours de la messe solennelle que le pape François a dite samedi 30 mars 2019, au Complexe sportif prince Moulay Abdellah, peu avant son retour au Vatican. Quasiment tous les prêtres qui servent au Maroc y étaient présents. Avant la remise des cadeaux au pape François à la fin de l'eucharistie, Mgr Cristóbal dont le diocèse de Rabat a eu l'honneur d'accueillir la visite du Saint-Père, l'a remercié d'avoir visité les chrétiens du Maroc et de les avoir confirmés dans la foi. Auparavant, le pape François avait rencontré les prêtres, les personnes consacrées et les chrétiens d'autres confessions dans la cathédrale St Pierre de Rabat.

L'Eglise catholique du royaume du Maroc compte environ 20 000 chrétiens, tous quasiment étrangers, rappelle-t-on. i/t Le pape François encourage l'Eglise du Maroc Le pape François a encouragé, au cours de la messe, l'Eglise du Royaume du Maroc à continuer de grandir la culture de la miséricorde auprès des petits et de pauvres, de ceux qui sont exclus, abandonnés et ignorés. Devant des fidèles estimés à plus de 10 000 personnes, le Souverain Pontife, appelé aussi «Serviteur d'espérance», a indiqué que «dans la culture de miséricorde, personne ne regarde l'autre avec indifférence ni ne détourne son regard quand il voit sa souffrance». Entouré des archevêques de Rabat et de Tanger, le pape François a axé son homélie sur l'Evangile selon Saint Luc au chapitre 15 : la parabole dite «de l'enfant prodigue» ou «du père miséricordieux».

La liturgie a été celle du quatrième dimanche de Carême, centrée sur la miséricorde divine, thème cher au pape François qui a fait remarquer que chaque sourate du Coran commence par une invocation au «Dieu très clément et miséricordieux». ACP/LP FILET T/ Poursuite de la grève des travailleurs de magasins tenus par des Asiatiques à Kinshasa Les Congolais œuvrant dans le commerce des Asiatiques à Kinshasa ont mis leur menace à exécution. Ils ont débrayé hier mardi 2 avril, amorçant ainsi la grève qu'ils ont annoncée. Au centre-ville comme dans différents quartiers de Kinshasa, les magasins sont restés fermés. Le syndicat de ces travailleurs congolais ne s'est pas mis d'accord avec les patrons de ces derniers sur les revendications liées à l'application du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) tel que consacré par le décret n°18/017 du 22 mai 2018, renseigne Actualité.cd. Un Smig fixé d'abord à 5$ américains au taux de 1 415 Fc pour tous les travailleurs œuvrant sous-traitance, fait aussi savoir la source.

Laquelle signale qu'à partir du 1er janvier 2019, ce taux fixé à 7 075 Fc. Les employeurs ont toujours fait de leur tête, refusant de se conformer à ce décret. En dépit de la grogne sociale observée dernièrement, ils sont restés de marbre. C'est ainsi qu'à la paie du mois de mars intervenue lundi 1er avril, les employés ont encore eu le regret de constater que rien n'a changé, aucune modification n'a été apportée aux salaires. Aussi ont-ils exprimé hier mardi leur ras-le-bol pour la non-prise en compte de leurs réclamations. Selon ce décret, les salaires des travailleurs dans le commerce vont de 296 653 Fc pour les balayeurs-nettoyeurs et classeurs bacs les moins gradés à 2 524 535 Fc pour les cadres de collaboration les plus gradés, notamment les gérants.

Ce traitement prévoit des allocations de transports et de logement pour chaque travailleur, alors que les propriétaires de ces commerces parmi lesquels les Pakistanais, les Libanais, les Chinois et les Indiens refusent d'appliquer ce taux à ce jour et payent 100$ indistinctement, rapportent certains grévistes. À noter que les employés du secteur de commerce tenu par d'autres expatriés, notamment les Ouest-africains, ont emboîté le pas à leurs collègues du secteur déjà en grève. Par solidarité, ils ont débrayé, étant affiliés au même syndicat. Il convient de faire remarquer que le personnel domestique de ces commerçants expatriés envisage également aller en grève. Leurs conditions salariales et de travail sont les mêmes que celles imposées par ces patrons qui foulent aux pieds les lois congolaises. Giresse MUTALA KALALA (STAGIAIRE/IFASIC)