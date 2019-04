Congo-Kinshasa: ﻿Kasaï - 2 257 cas dont 74 décès avec confirmation biologique de la rougeole enregistrés en 2019

Le gouverneur de province du Kasaï, Marc Manyanga Ndambo, a confirmé ce mardi 02 avril 2019 devant la presse, la présence de l'épidémie de la rougeole dans certains coins de la province du Kasaï.

D'après Marc Manyanga, en 2018, la province du Kasaï a enregistré 265 cas et 6 décès de rougeole mais sans confirmation biologique. Pour cette année, 2 257 cas dont 74 décès avec confirmation biologique ont été notifiés dans les zones de santé de Kamonia, Kanzala, Ilebo, Tshikapa et Luebo.

Ce qui permet à l'autorité provinciale de déclarer officiellement cette épidémie dans la province du Kasaï. Ce, après les résultats de laboratoire. Le gouverneur du Kasaï a relevé certaines actions menées avant la confirmation de cette épidémie. Il s'agit notamment, de la campagne de vaccination contre la rougeole dans 10 aires de santé touchées de la zone de santé de Kamonia. Ce, avec l'appui de Médecins sans frontières (MSF) Belgique.

On note également, entre autres actions, l'investigation et le prélèvement des échantillons par les équipes cadres des zones de santé et expédition à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) ; la dotation en médicaments pour la prise en charge des cas par les partenaires techniques et financiers (SANRU/IMA, ALIMA et MSFbe) ; et enfin, la prise en charge des cas dans les formations sanitaires et plus particulièrement dans le Complexe scolaire Ditekemena et à l'Hôpital général de référence de Kamwuesha, avec l'appui de l'Ong ALIMA.

Quand aux mesures prises par le gouvernement provincial pour faire face à cette épidémie, le gouverneur de province annonce la campagne de vaccination contre la rougeole dans 3 Zones de Santé (Kamonia, Kanzala et Luebo) à partir du 11 avril 2019, avec l'appui financier de l'OMS et UNICEF.

« Les médicaments seront progressivement rendus disponibles partout où il y a les cas pour assurer leur prise en charge gratuite. Et, le plaidoyer est en cours auprès du Gouvernement central et des partenaires pour l'organisation de la campagne de riposte dans les reste des zones de santé », a souligné le gouverneur Manyanga, avant d'inviter la population du Kasaï à observer toutes les mesures hygiéniques, prises par les services techniques, pour éviter la propagation de cette maladie. Il demande également les parents d'amener les enfants souffrant de la rougeole au Centre de Santé le plus proche pour les soins appropriés.