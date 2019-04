Cote d'Ivoire: Forum citoyen, paix et sécurité - La gouvernance sécuritaire se démocratise et devient plus inclusive

La gouvernance sécuritaire se démocratise et devient plus inclusive avec une collaboration franche entre les populations et les forces de sécurité.

C'est dans cet esprit que le Bureau de la Friedrich-Ebert-Stiftung (Fes) en partenariat avec le secrétariat du Conseil national de sécurité (Cns), le Pnud et le Réseau d'action sur les armes légères et de petits calibres (Rasalao-Ci) ont initié une session d'échanges à Agboville.

Ainsi, autour du thème: « Population et forces de sécurité: quelle collaboration pour lutter contre les conflits liés à la terre ?

Le cas du foncier rural et de l'orpaillage », le socio-anthropologue, Koné Fahiraman Rodrigue, a instruit l'assistance sur le sujet à la salle de réunions de la préfecture, le 30 mars 2019.

Étaient présents le corps préfectoral de la région de l'Agnéby-Tiassa, les autorités coutumières, religieuses et judiciaires, la société civile, les forces de sécurité, les élus et cadres, les partis politiques, les jeunes et les femmes à cette conférence.

Les échanges riches en enseignements ont permis d'apprendre que plus de 80% des affaires portées devant le tribunal d'Agboville concernent le foncier rural. « Les ressources foncières constituent les ressources principales et stratégiques de la zone... », a indiqué le conférencier.

Cependant, en ce qui concerne l'orpaillage, la chefferie traditionnelle a affirmé qu'il existe mais de manière embryonnaire d'où la nécessité de sensibiliser afin de l'arrêter.

La chefferie a aussi dénoncé l'exploitation abusive du bois dans la zone, la drogue au sein de la jeunesse, l'insécurité et la lenteur administrative pour acquérir les titres fonciers jugés aussi onéreux.

Au nom du préfet de région, André Assoumou Ekponon, Mme le préfet de Sikensi a éclairé l'assistance sur les dispositions mises en place par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter l'acquisition des documents avant d'inviter chacun à s'y conformer.

Quant à Diakité Karamoko du Bureau Fes, il a indiqué que la fondation qui accorde une grande importance aux questions de paix et de sécurité, appuie les initiatives allant dans ce sens.

« Le Rasalao se réjouit de participer à cette activité aux côtés du Cns et de la fondation Fes. Cependant, j'invite les populations à collaborer avec les autorités locales pour préserver la paix et la sécurité ».

Yéo Fozié, représentant l'Assemblée nationale, a remercié l'expert-conférencier d'avoir touché du doigt les problèmes d'ordre sécuritaire en vue de faire prendre conscience à tous.

« L insécurité est ambiante et nous devons tous nous y impliquer aux côtés des forces de sécurité pour prévenir et déjouer les attaques. Grand-Bassam est là dans nos esprits pour nous en rendre compte. En 2018, 84 attentats ont été évités sur le territoire national... ».

Rappelons qu'avant le forum, la cérémonie de lancement du Dialogue local de sécurité a eu lieu dans la matinée du 30 mars 2019, à la salle des fêtes de la préfecture.

Et le Comité civilo-militaire (Ccm) d'Agboville présidé par Ossohou Aimé est le premier à être mis en mission. Il en sera de même pour les 24 Ccm que compte le pays.

« Il s'agit d'engager le diagnostic local de sécurité et rétablir la confiance entre population et forces de sécurité », a précisé colonel Jérôme Ehonia Bouadi, chef du projet dialogue socio-sécuritaire au Cns.

« La population doit participer à la production de la sécurité sans pourtant se substituer aux forces de sécurité », a indiqué Kassi Patrick, représentant le Secrétariat du Cns.