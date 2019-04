Ile Maurice: Goodlands - Arrêté, il avoue une dizaine de délits

Il a été mis hors état de nuire. Louis Steven Mimi un coiffeur de 26 ans domicilié à Goodlands, a été arrêté lundi 1er avril dernier. Lors de son interrogatoire, il a avoué une dizaine de vols.

Le 8 février dernier, il avait fait irruption chez un de ses voisins et a volé un sac contenant Rs 58 000. Mais ce n'est pas tout. Le suspect avait aussi commis plusieurs vols à l'arraché sur des passants. Lors de son arrestation, menée par les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands en collaboration avec l'Anti Robbery Squad Northern et l'Anti Robbery Squad SSU plusieurs objets volés, notamment des portables et des bijoux, ont été récupérés.

L'enquête est menée par l'Inspecteur Gunga et le Sub Inspector Ramasawmy sous la supervision de l'ACP Dawoonarain et du Surintendant de Police Behary.