Madagascar: World music - Le plateau musical solide de Nytha

Nytha ouvre les fenêtres de sa musique sur le monde.

Nytha retrouvera la scène du le « Point d'Exclamation Lounge Bar » à Analakely vendredi soir. L'occasion de découvrir une musique sous les quatre vents.

Scène de découverte de plus en plus considérée par les artistes de la capitale, le « Point d'Exclamation Lounge Bar » de l'Hôtel de l'Avenue à Analakely accueillera la chanteuse Nytha à 21 h. En fait, il est difficile de la qualifier de découverte. La jolie dame a fourbi ses armes auprès du grand monsieur du salegy, Jaojoby Eusèbe. Après avoir passé par cette école, elle a rejoint le groupe Saramba, spécialisée dans le traditionnel, et Bara Lereo. Elle y est toujours jusqu'à maintenant. Mais voilà, elle veut prendre quelques risques, voir son potentiel en voulant investir en solo une scène réputée.

« En 2016, j'ai commencé à composer mes propres chansons, que j'ai ensuite confiées à Maximin Njava et Miary Lepiera pour les arrangements et Alexandre Rakotoson pour le rôle de manager artistique », confie t-elle. Vraisemblablement, elle voulait chanter une musique qui puisse lui ouvrir les portes de l'Europe et d'ailleurs. Elle possède le profil pour pouvoir le faire. Chanter au « Point d'Exclamation Lounge Bar » lui permettra alors de tester sa personnalité musicale. D'autant que le public sur place est assez éclectique.

Sur le plateau, la chanteuse proposera des morceaux marinés dans le zouk, le sega, le funk, l'ethno, le jazz et reggae. Elle s'est d'ailleurs entourée des meilleurs, comme Jimmy Be Zaöto à la batterie, une référence. Zara se retrouvera à la basse, Hery sera au clavier et Donnat grattera la guitare électrique et acoustique. Au micro, Nathy sera épaulée par Onintsoa. Une belle brochette d'artistes qui respire la jeunesse et le dynamisme. Sûrement, la soirée passera très vite avec les compositions solides comme « Fomba » ou « Tsara ray aman-dreny », qui prônent les valeurs essentielles de la vie.

Rendez vous donc vendredi à partir de 21 h au « Point d'Exclamation Lounge Bar » de l'Hôtel de l'Avenue à Analakely avec une tête d'affiche bien entourée. Même si sa musique semble être plus destinée à l'écoute et au voyage, la piste de danse saura toujours accueillir les noctambules mélomanes.