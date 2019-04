Togo: Dr Sama du PNP fait des propositions au Quai d'Orsay

Sauf revirement, le PNP de Tikpi Salifou Atchadam sera à nouveau dans les rues de Lomé et de plusieurs villes du Togo et dans la diaspora le 13 Avril.

Dans la perspective de ces manifestations, en séjour en Europe actuellement, le Secrétaire général du PNP, Dr Kossi Sama, qui ratisse large, était hier à Paris à la rencontre des autorités françaises du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Un compte rendu de cette rencontre indique que "le Docteur SAMA a évoqué l'histoire constitutionnelle et socio-politique du Togo, qui impose un impératif d'alternance afin de sortir du statu quo" et "a en outre expressément attiré l'attention de ses interlocuteurs sur les violations graves et renouvelées des droits de l'Homme au Togo depuis les années 1990".

Aussi, a-t-il "saisi l'occasion pour attirer l'attention de la France sur la nécessité d'interpeler le régime togolais sur le respect des libertés individuelles et collectives des citoyens, notamment la liberté de manifestation".

Au cours de ces discussions avec ses interlocuteurs, révèle-t-on, les manifestations prévues pour le 13 avril 2019 ne sont pas restées sous silence. Le responsable du PNP aurait donc attiré l'attention de la France, patrie des droits de l'Homme.

Entre autres propositions pour une sortie durable de crise au Togo, Dr Sama a fait savoir qu'il faudra "la renonciation de Faure GNASSINGBE à briguer un quatrième mandat en 2020", "la libération immédiate et sans conditions des personnes incarcérées à la suite des manifestations et la libération de tous les détenus politiques", "l'institution d'une transition, ayant pour missions (i) la réalisation des réformes constitutionnelles, institutionnelles, et électorales requises, par la mise en œuvre intégrale de la feuille de route ; (ii) l'organisation, à terme, des élections présidentielles, législatives, et locales".

Outre cette rencontre aux allures diplomatiques, le Docteur SAMA a effectué des séances de travail avec les représentants du PNP-France.

Entre autres, M. Jean OURO-ADOHI, Président de la Section PNP-France, M. Antoine BAWA et Me Kwasigan Arnaud AGBA, respectivement Conseiller diplomatique Europe et Conseiller juridique du Président du Parti National Panafricain, révèle le communiqué.