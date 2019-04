Madagascar: Antsahamanitra - E-mozika fait place aux jeunes chanteurs

Mirado, Johane et Nate Tex prêts pour leur public.

Sur E-mozika, place aux jeunes! Entre Mirado, Nate Tex, Johane et Fy Rasolofoniaina, les cœurs chavireront. Du bon, nouveau et une nouvelle bouffée d'air souffle dans le microcosme de la musique variété.

Un nouveau souffle dans le paysage musical! Si Mirado est fort d'une carrière musicale de plus de dix ans, Johane, Nate Tex et Fy Rasolofoniaina sont les talents émergents dans le milieu. A eux quatre, ils braveront le fameux théâtre de verdure d'Antsahamanitra ce dimanche après-midi. Baptisé e-mozika, l'évènement fédère cette génération 90/2000 sur une même scène. Actuellement en pleine répétition, ces jeunes comptent donner le meilleur afin d'offrir un spectacle digne de ce nom comme tous ces professionnels de la musique et de l'événementiel du moment. Dans le medley déjà diffusé sur les ondes de radio et les stations de télévision, les chansons de chaque chanteur sont reprises en chœur et revisitées. Ce sera certainement une belle occasion de découvrir les trois et de redécouvrir Mirado.

A savoir que Fy Rasolofoniaina et Nate Tex sont les nouvelles coqueluches des jeunes du moment. Avec les morceaux phares comme « Tiako ianao » pour le premier, et l'album « pejy faharoa » pour le second, les jeunes font un pas si ce n'est un saut dans le monde du professionnalisme. Quant à Johane, elle s'est dévoilée dans un télé-crochet. A l'époque, du haut de ses 13 ans, elle a marqué les esprits et a déjà démontré une carrière prometteuse dans le monde de la musique. Aujourd'hui, elle est en train de vivre ces bonnes augures d'il y a trois ans en enchainant les sorties des chansons devenues virales en un rien de temps à l'instar de « Mionona », « Feno Fitia » ou encore « Ho iray ». Son retour, sur le devant de la scène, il l'a déjà signé au tout début de 2018. Avec la sortie de « Aza Mandao », Mirado a démontré que les années n'ont pas eu raison de son charme, au contraire, il a gagné en maturité sur tous les plans. Par ailleurs, Mirado promet à ses fans de reprendre ses meilleurs titres mais aussi ceux qui sont moins connus mais demandés par les inconditionnels. Soyez aux rendez-vous !