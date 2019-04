Madagascar: Tennis de table - Rondro et Tiana confirment !

Tiana Ratsimbazafy a montré qu'elle reste la meilleure pongiste malgache.

Malgré le poids de l'âge, Tiana Ratsimbazafy et Rondro Rajaonah restent les meilleures pongistes à Madagascar. Elles l'ont encore confirmé durant le week-end lors des championnats d'Analamanga de tennis de table.

Elles ont survolé les championnats d'Analamanga de tennis de table durant le week-end avec une étonnante facilité. Elles, ce sont les deux plus anciennes encore en compétition, Rondro Rajaonah et Tiana Ratsimbazafy mais qui dominent de la tête et des épaules le tennis de table à Madagascar.

Certes, on admet que la relève pointe son nez avec Harena qui a franchi un autre palier au retour du stage en Chine mais pour l'instant, elle n'arrive pas à tenir tête à Tiana et Rondro. Et de loin comme l'atteste le score de 3 sets à 0 en double Dames où la paire de Jovena a eu raison d'elle et de sa coéquipière de l'Acacia Natacha.

Tiana en démonstration. Comme pour montrer que cette suprématie n'est pas le fruit d'un hasard, Tiana et Rondro ont aussi gagné le titre par équipe en disposant d'une formation de l'Acacia.

Cerise sur le gâteau, les deux femmes se sont affrontées en finale du simple chez les plus de 40 ans où Tiana a battu Rondro par 3 sets à 0.

Et après cette belle démonstration, Tiana Ratsimbazafy a montré qu'elle est encore très compétitive mais qu'elle a choisi de faire partie de l'encadrement des filles au cours des Jeux des Iles.

Chez les hommes, Lino, Eric et Itokiana de Jovena ont mis un terme à la mainmise de l'Acacia en gagnant le titre par équipe. Mais ce fut tout car dans les autres catégories, l'Acacia s'est offert le double avec Luciano et Takko puis le mixte avec Takko et Santatra.

Pour le plaisir et malgré un titre de champion en jeu, on a eu droit à une finale opposant le président de la fédération Herley Ambinintsoarivelo au DTN Tahiry Rakotoarisoa. Ce dernier s'est imposé au tie break à l'issue d'un superbe mano a mano.