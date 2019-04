Madagascar: Prix des carburants - Prise de décision unilatérale de l'Etat faute de consensus

Aucun consensus n'a été trouvé entre toutes les parties prenantes œuvrant dans le secteur des hydrocarbures concernant l'élaboration d'une nouvelle structure tarifaire des carburants.

Cependant, des réunions plénières entre le ministère de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures et les autres parties prenantes tels que l'association protégeant les droits des consommateurs et le groupement des opérateurs de distribution pétrolière, ont eu lieu trois fois. La première réunion a débuté le 5 mars 2019. Et la 2e réunion a eu lieu le 22 mars 2019 en vue de soumettre des propositions tandis que la dernière réunion s'est tenue le 28 mars 2019. « Malgré un accord commun de certains opérateurs pétroliers, force est de constater qu'aucun consensus n'a pu être trouvé en général étant donné que les intérêts de toutes les parties prenantes divergent suite aux propositions annoncées. Face à cet état de fait, l'Etat va prendre une décision unilatérale concernant la mise en place d'une nouvelle structure tarifaire des carburants tout en tenant compte des propositions et des documents recueillis dans le cadre de ces réunions plénières successives. Et ce sera connu avant le 01er juin 2019 », a déclaré hier le ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures, Vonjy Andriamanga.

Accompagnement financier. Notons que les points de divergence entre toutes les parties prenantes touchent notamment la recherche de l'intérêt des consommateurs tout en se souciant de la marge bénéficiaire des compagnies de distribution pétrolières. En plus, l'Etat ne devra plus allouer des subventions au niveau du secteur. De son côté, l'association de protection des droits des consommateurs, a entre autres, négocié la révision à la baisse des prix des carburants, soit de l'ordre de 800 Ariary par litre compte tenu de la faiblesse du pouvoir d'achat des consommateurs. Elle propose comme solution la suppression de certaines taxes sur les prix des hydrocarbures. Quant aux opérateurs concernés, ils proposent la baisse des prix des produits pétroliers, mais uniquement le pétrole lampant. En tout cas, les parties prenantes ont partagé la même vision qu'est l'instauration d'une notion de prix socialement acceptable. En outre, « un comité ad'hoc regroupant les autres ministères techniques concernés sera également mis en place. En effet, il y aura une décision financière à prendre étant donné que ce comité ad'hoc se chargera d'un accompagnement financier de la mise en place de la nouvelle structure tarifaire des carburants au niveau du secteur des hydrocarbures », a-t-il enchaîné.

Aide spécifique. Ainsi, « l'Etat pourra apporter une aide spécifique aux opérateurs de transports en commun pour éviter une nouvelle hausse du coût de transport face à l'évolution des prix des carburants sur le marché international. En fait, il faut veiller aux intérêts des consommateurs car sans eux, le marché des hydrocarbures n'existerait même pas », d'après toujours les explications du ministre de tutelle. Notons que les prix des produits pétroliers n'ont pas augmenté depuis le début de cette année. « Et aucune hausse des prix n'est prévue pour ce mois d'avril », a conclu le ministre Vonjy Andriamanga.