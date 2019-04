Madagascar: Airtel Madagascar - Consolidation des actions en faveur de l'éducation

Dans le cadre du maintien des efforts entrepris à l'endroit de la jeunesse malgache, Airtel Madagascar a, une fois de plus, fait montre de ses valeurs de dynamisme, de respect et de solidarité en renforçant son soutien auprès de l'Ecole Primaire Publique (EPP) Mahavelona à travers un don de bienfaisance ainsi qu'une formation en informatique

Une délégation de volontaires issus de la grande famille Airtel a tenu à faire le déplacement au niveau de cet établissement public durant la journée du vendredi 22 mars afin de partager la vision de l'opérateur en termes de mesures d'accompagnement et de soutien en faveur de la jeunesse. L'équipe a remis plusieurs sacs de riz à la cantine scolaire de l'établissement afin de subvenir aux besoins de 280 élèves. Une formation en informatique a également été dispensée par une équipe volontaire d'employés aux enseignants de l'EPP de Mahavelona dans l'objectif de garantir un usage cohérent et rationnel des infrastructures technologiques à leur disposition.

Dispositif rare

Le 3e opérateur mobile mondial a toujours été conscient de l'importance des NTIC dans l'éducation et l'épanouissement des jeunes malgaches. La multitude de possibilités apportées par ce secteur ne sont d'ailleurs plus à démontrer et Airtel Madagascar en fait la vulgarisation à travers ses offres et ses services. En 2018, Airtel Madagascar a démontré son engagement en répondant aux besoins technologiques de son école adoptive à Mahavelona ainsi qu'en la dotant d'ordinateurs et de connexion internet : un dispositif rare dans ce genre d'établissement public. Aujourd'hui, la formation en informatique offerte par l'opérateur traduit la volonté d'offrir un soutien qui s'inscrit dans la durée, garantit l'équité en termes d'accès aux technologies et engage les NTIC au service de l'éducation des jeunes. «L'éducation est au cœur des préoccupations d'Airtel Madagascar. A travers notre expertise avérée dans le domaine des NTIC et des télécommunications, nous engageons des démarches innovantes qui permettent d'accroître la capacité d'apprentissage des jeunes malgaches et le taux d'accès à ces outils pédagogiques. L'action menée au niveau de l'EPP deMahavelona entre dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et nous voulons que les jeunes en soient les principaux acteurs ... » a expliqué Maixent Bekangba , Directeur Général d'Airtel Madagascar.

Problèmes

Airtel Madagascar est au fait des facteurs qui peuvent compromettre l'éducation des jeunes malgaches et alourdissent le quotidien des élèves de ses écoles adoptives. Les problèmes auxquels ils sont confrontés sont nombreux et l'opérateur ne ménage pas ses efforts pour soutenir ses protégés. «Les parents d'élèves de notre établissement sont souvent en proie à des difficultés financières qui peuvent porter atteinte à l'épanouissement de leurs enfants. Grâce au don de bienfaisance d'Airtel Madagascar, notre école peut alléger leurs dépenses et permettre aux élèves de mieux se concentrer sur leurs études » explique Norosoa Razafiarimanana, Directrice de l'EPP de Mahavelona.