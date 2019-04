Angola: Approbation par consensus des rapports conjoints sur le paquet législatif des collectivités locales

Luanda — Les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale ont approuvé mardi par consensus les rapports d'opinion conjoints le paquet législatif sur les élections municipales, qui seront examinés et votés à la séance plénière du 18 avril.

Il s'agit de neuf diplômes légaux liés au paquet législatif, dont deux sont une initiative législative du groupe parlementaire de l'UNITA (le principal parti d'opposition en Angola).

Les avis conjoints sur le projet de loi administrative sur les collectivités locales et les finances locales (UNITA), les propositions de loi organique sur les élections municipales, le transfert les responsabilités et les compétences de l'État vers les collectivités locales et sur l'organisation et le fonctionnement des autorités locales (exécutif) ont été approuvées.

Les avis communs sur les propositions relatives à la loi sur le régime financier des collectivités locales, au régime général des redevances des administrations locales, ainsi qu'au projet de loi sur l'institutionnalisation des collectivités locales, entre autres, ont également été approuvés.

La proposition de loi organique sur les élections municipales, qui est une initiative de l'exécutif, découle de la nécessité de définir le régime juridique applicable aux élections des organes municipaux, étant donné que la loi 36/11 du 21 décembre, la loi organique sur Élections générales, ne s'applique pas aux élections locales.

Selon l'avis conjoint des commissions sur le sujet, on prétend, avec ce diplôme, de définir les règles structurelles inhérentes à l'élection des organes exécutifs et délibérants des collectivités locales, ainsi que de garantir le respect effectif du principe d'autonomie locale de l'État démocratique et de droit.