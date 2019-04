Angola: La consolidation du processus de paix dépend des forces politiques

Luanda — L'ancien chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), Francisco Pereira Furtado, a souligné mardi à Luanda l'importance des anciens mouvements de libération dans la consolidation du processus de réconciliation nationale.

Le général parlait lors d'une conférence tenue sous le thème "Connaître les chemins qui ont conduit l'Angola à la conquête de la paix", à l'occasion de la célébration du 4 avril, journée de la Paix, dans tout le pays.

Selon lui, les mouvements, maintenant transformés en partis politiques, "continuent, d'une manière ou d'une autre, à jouer un rôle important dans la consolidation du processus de réconciliation nationale".

Pour cet ancien chef des Forces armées angolaises, la réconciliation est synonyme d'harmonie et de pacification de l'esprit dans l'intérêt commun de tous les Angolais.

Il a ajouté que la paix établie par les Angolais, il y a 17 ans, était un facteur essentiel de la réconciliation, de l'harmonie, de la stabilité et du développement, non seulement pour l'Angola mais pour les autres nations.

La conférence, adressée aux Forces armées angolaises (FAA), à la Police nationale et à des étudiants, a également permis de lancer un appel aux jeunes pour qu'ils ne se livrent pas à la violence, mais à la formation pour contribuer au développement du pays.

Il a ajouté que les jeunes plus éclairés devraient aider les moins éclairés à récupérer les valeurs perdues qui ont conduit les héros nationaux à se battre plus de trois décennies pour la paix et la réconciliation nationale.

La conférence était structurée en six volets et visait à aborder les cadres historiques des guerres, les grandes batailles dans les opérations militaires pour obtenir l'indépendance, le processus et l'accord de paix en Angola, la stabilité et le développement, la contribution des jeunes au développement de l'Angola, entre autres.

Le 4 avril 2002, le Gouvernement angolais et l'UNITA ont signé le mémorandum d'accord complémentaire au Protocole de Lusaka, acte qui a changé le cours de l'histoire de la République d'Angola.