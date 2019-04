Sénégal: Naples - Revalorisation salariale pour Kalidou Koulibaly ?

Kalidou Koulibaly sera sans doute l'une des attractions majeures du prochain mercato estival. Très courtisé par les grands clubs européens, l'international sénégalais devrait certainement rester à Naples.

Après cinq saisons à Naples et plus de 190 matchs disputés, Kalidou Koulibaly est devenu un pilier du club italien en étant l'un des meilleurs défenseurs du monde. Car à 27 ans, il est peut-être le défenseur central le plus courtisé au monde. Pas un jour sans qu'une nouvelle rumeur l'envoie en Angleterre, du côté de Manchester United par exemple, en France, vers le PSG, ou encore au Real Madrid en Espagne. Malgré l'intérêt de certaines des plus grosses écuries européennes, le Lion de la Teranga pourrait prolonger l'aventure avec Naples.

L'ancien joueur de Metz et de Genk ne serait pas spécialement pressé de migrer sous d'autres cieux. Le joueur pourrait rester avec une importante revalorisation salariale. Le numéro 26 pourrait percevoir jusqu'à sept millions d'euros par an, a-t-on appris chez nos confrères de Rai Sport. A moins d'une offre avoisinant les 150 M€, le club du président Aurelio De Laurentiis ferait preuve d'un certain optimisme au sujet de Kalidou Koulibaly.

Rapide, puissant et très bon dans l'anticipation, Kalidou Koulibaly est une référence à son poste. Logiquement, plusieurs grands clubs européens dont le Real Madrid et Manchester United seraient très intéressés par le défenseur de 27 ans, qui est sous contrat jusqu'en 2023. L'été dernier, les Red Devils ont déjà essayé de l'attirer avec une offre de 105 millions d'euros, mais le président napolitain, De Laurentiis, l'a décrit comme « intransférable ».