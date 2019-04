Sénégal: Formation professionnelle - Macky va poursuivre la réforme

Dans son discours d'investiture prononcé hier, mardi 2 avril, au centre des expositions de Diamniadio, le président Macky Sall veut poursuivre « la réforme, dit-il, de notre système éducatif afin qu'à tous les niveaux, il ouvre davantage de possibilités à la formation professionnelle ».

Ce souhait passera, selon lui, par le renforcement des initiatives dédiées à l'apprentissage aux métiers et à l'esprit d'entreprise.

Il cite dans la palette de programmes, «la Formation-Ecole-Entreprise en collaboration avec le secteur privé, la Délégation à l'Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (DER) et l'Office national de Formation professionnelle ».

Devant ses homologues chefs d'Etat, il a annoncé d'emblée l'élargissement du « réseau des Centres de formation professionnelle et technique, en raison d'un Centre au moins dans chacun de nos 45 départements ».

« La DER et le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires soutiendront davantage les jeunes créateurs de start-up, en particulier dans l'économie numérique », soutient-il.

« Ces efforts consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes, indique Macky Sall, ouvriront la voix à cette jeunesse vibrante et créative, qui incarne l'espoir et la force vitale de la nation sénégalaise».

Pendant son septennat, Macky Sall dit avoir « élargi les cartes sanitaire, scolaire et universitaire du pays, et amélioré la condition de l'enseignant et de l'étudiant ».

A quelques jours de la reprise des cours prévus le 08 avril, les acteurs, notamment les enseignants, attendront du président un discours ponctué par les modalités de mise en œuvre des points consignés dans le protocole d'accords du 30 avril 2018.

Les enseignants tout comme les agents du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) veulent des gages d'un système de rémunération équitable des agents de la Fonction publique.

Macky Sall leur avait donné rendez-vous avril 2019 pour échanger sur ce point précis dont les conclusions de l'étude ont fait l'objet de discussions et d'amendements.