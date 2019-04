Sénégal: Priorités du prochain quinquennat - Macky Sall décline les grands axes

Le président de la République, Macky Sall a procédé hier, mardi 2 avril, lors d'une audience solennelle du Conseil constitutionnel délocalisée au Centre des expositions à Diamniadio à la prestation de son serment pour un second mandat de cinq ans.

S'exprimant en marge de cette cérémonie, Macky Sall a dévoilé les axes prioritaires de son prochain quinquennat.

Prenant la parole aussitôt après avoir reçu du Chancelier, le général de corps d'armée, Meissa Niang, l'écharpe et le collier de Grand Maitre dans l'ordre national du Lion, le président Macky Sall qui avait quelques minutes auparavant renouvelé son serment devant les sept juges du Conseil constitutionnel pour un second et dernier mandat de cinq ans a délivré un véritable discours qui en a dit long sur ce qu'il entend faire de ce dernier mandat.

En effet, devant une salle du Centre d'exposition de Diamniadio qui a refusé du monde, le chef de l'Etat, comme pour dire que sa réélection n'est pas un fruit du hasard, a commencé d'abord par étaler le bilan de ses réalisations au cours de son premier mandat de sept ans.

Citant entre autres, le Pudc, le Puma, la Cmu, les cartes d'égalité de chance et les bourses de sécurité familiale, Macky Sall a indiqué que ces différents programmes ont permis de changer le vécu quotidien de beaucoup de Sénégalais.

Poursuivant ainsi son propos, le chef de l'Etat s'est engagé à poursuivre son œuvre pour la modernisation du Sénégal et l'amélioration des conditions de vie de tous les Sénégalais.

À ce titre, il a décliné les grands axes prioritaires de son prochain quinquennat en citant entre autres les jeunes, les femmes, le cadre de vie, la sauvegarde de l'environnement et la modernisation de l'administration publique sénégalaise.

Pour ce qui est des jeunes, le chef de l'Etat, annonçant la poursuite de la réforme du système éducatif afin d'ouvrir davantage la formation professionnelle, a assuré que des efforts plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes.

Poursuivant son propos, le président Macky Sall a également promis de renforcer au profit des femmes les initiatives et programmes dédiés à l'apprentissage aux métiers et à l'esprit d'entreprise, comme la formation école-entreprise en collaboration avec le secteur privé.

«Les femmes sont des héroïnes au quotidien. Nous ne pourrons pas avancer sur la voie du développement en laissant derrière plus de la moitié de notre société.

Toutes les initiatives de soutien à l'amélioration de la condition féminine seront par conséquent maintenues et renforcées », s'est engagé le chef de l'Etat qui promet par ailleurs des mesures fermes pour sauvegarder le cadre de vie mais aussi pour lutter contre les spéculateurs fonciers et autres promoteurs de l'insalubrité.

«Il y a urgence à mettre fin à l'encombrement urbain, à l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme la bande de la zone des Niayes.

J'appelle également tous les Sénégalais à une mobilisation générale pour forger l'image d'un nouveau Sénégal, plus propre dans ses quartiers, ses villages et ses villes, en amont avec zéro déchet. Je ferai prendre, sans délai, des mesures vigoureuses dans ce sens.

J'y engage aussi les autorités territoriales et locales ainsi que les mouvements et associations», a lancé le président Sall qui promet également dans la continuité du forum national sur l'administration, tenu en avril 2016, des réformes au niveau de l'administration publique pour un meilleur suivi des politiques publiques.

DIX-HUIT CHEFS D'ETAT PRESENTS CONTRE DOUZE EN 2012

La cérémonie solennelle d'investiture du président Macky Sall pour un second mandat de cinq ans a été marquée hier, mardi 2 avril, par la présence de plusieurs de ses homologues chefs d'Etat. Venus essentiellement des pays africains, ces chefs d'Etat était au nombre de dix-huit.

Il s'agit des présidents de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, de celui du Nigeria, Muhammadu Buhari, ainsi que de leurs homologues de la Guinée Bissau José Mário Vaz, du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta. de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Egalement du président nigérien Mahamadou Issoufou, de Faure Gnassingbé du Togo, de Denis Sassou Nguesso du Congo, de même que des présidents gambien Adama Barrow, mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et rwandais Paul Kagamé.

Il y avait aussi le président de la Guinée Alpha Condé, le libérien Georges Weah, celui de Sierra Leone Julius Maada Bio, du Cap Vert José Carlos Fonseca, de l'Ethiopie Sahle-Work Zewde, du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré et de Madagascar Andry Rajoelina. Le Ghana et le Gabon étaient représentés par leurs chefs de gouvernement Yaw Osafo Maafo et Julien Nkoghe Bekalé.

A ces invités de marque du président Sall, il faut également ajouter des représentants d'une cinquantaine de pays et d'institutions partenaires du Sénégal qui ont envoyé des délégations.

Il faut enfin préciser que ce nombre de chefs d'Etat qui ont accepté de faire le déplacement à Dakar pour rehausser de leur présence cette cérémonie dépasse largement celui des 12 chefs d'Etat qui avaient pris part à la première cérémonie de prestation de serment du président Sall, le 2 avril 2012.

DIALOGUE NATIONAL : Macky réitère son appel à l'opposition

S'exprimant en marge de la cérémonie de son investiture pour un second mandat de cinq ans à la tête du pouvoir exécutif hier, mardi 2 avril, lors d'une audience solennelle du Conseil constitutionnel délocalisée au Centre des expositions à Diamniadio, le président Macky Sall est revenu à la charge en réitérant son appel au dialogue.

C'est ainsi qu'après avoir remercié, dans sa déclaration, le président du Conseil constitutionnel et ses collègues et exprimé sa profonde gratitude aux citoyens sénégalais, il a annoncé qu'il sera le président de toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, Macky Sall a réitéré sa volonté de tenir un dialogue constructif et ouvert avec les acteurs politiques, économiques et sociaux et toutes les forces vives de la nationale.

«En vertu du serment que je viens de prêter, je serai le Président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Je renouvelle, par conséquent, mon appel au dialogue sans exclusive ; un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays ; forces politiques, économiques et sociales», a-t-il lancé.

Avant d'ajouter : «À la tête de l'Etat, je mesure pleinement la responsabilité et la gravité de la charge.

Elle rappelle, cette charge, que la démocratie et la République consacrent l'égale dignité des citoyens ; et que le mandat électif n'établit aucun privilège au profit du mandataire sur les mandants, mais plutôt une mission au service du bien commun. Il s'agit de servir et non de se servir. C'est donc avec humilité et détermination que je me remets au service du peuple sénégalais».

INVESTITURE DU CHEF DE L'ETAT : L'opposition, Wade et Diouf boudent Macky

L'opposition sénégalaise a joint l'acte à la parole. Alors que la cérémonie d'investiture du président Macky Sall a réuni hier, au moins dix-chefs d'Etat africains et une cinquantaine de délégations, les membres de l'opposition ont brillé par leur absence.

En effet, dans la salle du Centre d'exposition de Diamniadio qui a abrité l'audience solennelle du Conseil constitutionnel délocalisée, aucun responsable de l'opposition, notamment les membres des coalitions des quatre candidats malheureux à la présidentielle, n'a fait le déplacement.

Il faut également préciser que dans la liste des absents à cette cérémonie figurent aussi les deux anciens chefs de l'Etat, Me Abdoulaye Wade et son prédécesseur, Abdou Diouf. Les deux personnalités n'ont pas fait le déplacement à Diamniadio pour prendre part à cette cérémonie solennelle.