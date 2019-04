Sénégal: Saint-Louis - Répétition générale en vue de la fête d'indépendance

La Place Faidherbe de Saint-Louis a abrité, hier mardi, la séance de répétition générale pour préparer le défilé du 04 avril. Ils seront environ 2400 civils et 500 militaires et paramilitaires à défiler ce jeudi au niveau de cette place mythique. Ainsi l'heure était aux derniers réglages.

Elles étaient plusieurs écoles de la commune de Saint-Louis à prendre part à ce défilé bouclant la série de répétitions qui réunissaient également les militaires et paramilitaires de la Zone Militaire Nord. Le but est de présenter un défilé impeccable, ce jeudi 04 avril à la Place Faidherbe.

Cette répétition générale était donc un moment pour évaluer les semaines de travail fournies d'abord par les élèves, les mouvements culturels et associatifs de la ville et ensuite les militaires.

"En présence du Commandant de la Légion de Gendarmerie Nord, nous les avons vus passer et nous avons donné quelques instructions.

Globalement, le tableau qu'on a vu est bon, mais vous savez qu'en bon militaire, nous sommes toujours à la recherche de la perfection", a soutenu le Colonel Mbaye Cissé, Commandant de la Zone Militaire (Comzone) N°2.

Ils ont procédé hier aux derniers réglages de manière à être prêts le jour-j. L'événement a également été une occasion de renseigner sur le nombre de personnes qui vont défiler ce 04 avril à la Place Faidherbe.

"Pour ce défilé, nous aurons environ 2400 civils (écoles, mouvements associatifs et socioculturels) et environ 500 militaires et paramilitaires", a-t-il ajouté, tout en précisant qu'un accent sera mis cette année sur les valeurs du civisme et sur l'unité nationale.

Ce qui, selon le Comzone, met en évidence la nécessité pour les populations sénégalaises de prendre exemple sur l'Armée. "Je pense que le président de la République nous a fait un double honneur en offrant un modèle à nos citoyens.

Puisqu'en réalité les Forces de défense et de sécurité représentent au plus haut point l'unité nationale.

Car, dans nos rangs de manière générale, les questions liées aux différences ethniques, religieuses, culturelles et raciales n'ont pas vraiment de place. Nous vivons en toute harmonie et ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise", a précisé le Colonel Mbaye Cissé.

Une journée de consultations médicales gratuites, une présentation des différents corps des Forces de défense et de sécurité, une retraite aux flambeaux sont entre autres les activités prévues ce mercredi, veille de la fête d'indépendance du Sénégal.