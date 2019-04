Soudan: Etudes de sable blanc au Nord-Kordofan pour l'extraction de silicium

Al-Obaïd — L'Autorité générale des recherches géologiques de l'État du Nord-Kordofan a mène des études sur le sable blanc contenant un pourcentage élevé de silicium par une équipe technique spécialisée de l'Autorité.

Le ministre de la production et des ressources économiques au Nord-Kordofan, Mohamed Hamid s'est réuni avec l'équipe de l'Autorité des recherches géologiques dirigée par l'Ing. Musab Othman.

La rencontre a examiné les domaines de la coopération mutuelle et les études actuels mené par l'équipe.

Le ministre a salué le rôle joué par l'Autorité et son bureau régional dans les domaines de la coopération et de la coordination, affirmant que le ministère était prêt pour plus de coopération.

Pour sa part, l'ingénieur Musab Othman, chef de l'équipe a déclaré que le sable blanc est une ressource économique importante grâce au silicium.

Il est à noter que le silicium est un élément chimique des semi-conducteurs et est le huitième élément le plus répandu dans l'univers en fonction de son abondance, appelé silicium en latin: silex, ce qui signifie (silex de pierre ou d'acier).

Il est rarement de nature pure, souvent mélangé à la poussière et du sable, et est utilisé commercialement dans l'utilisation industrielle directe d'argile, de sable et de roche.

La silice est également utilisée dans la porcelaine au lait, ainsi que dans l'industrie du ciment, du mortier, du plâtre et du béton.

Le silicate est un produit en porcelaine blanche tel que la porcelaine, utilisé dans le verre de chaux irrigué à la chaux traditionnelle.