Soudan: Les pays européens confirment leur participation à la conférence de la GA

Khartoum — Le secrétaire général du Conseil de la gomme arabique (GA) et président du Comité des programmes et des activités de la Conférence internationale de la GA, Abdul-Majid Abdul-Gadir a souligné le vif désir de l'Etat de la participation des cotés concernées par l'utilisation de la GA à la conférence internationale, qu'aura lieu à Khartoum au début du mai prochain.

Dr. Abdul-Gadir a déclaré, dans un appel téléphonique de Paris avec la SUNA, qu'il s'est rendu visite dans le cadre de sa tournée dans les pays d'Europe occidentale, il a rencontré un certain nombre des entreprises françaises importatrices de GA du Soudan, expliquant que ces entreprises, la réexportaient après avoir été transformées aux États-Unis, Europe occidentales et Asie de l'Est.

Il a indiqué que ces sociétés ont accepté de participer à la conférence et à l'exposition des produits à base de gomme arabique qui l'accompagnent.

Le Dr. Abdul-Gadir a révélé qu'il avait invité le professeur Sanchez à participer à la conférence, le professeur Sanchez est spécialisé dans la chimie de la gomme arabique dans les universités françaises et supervise des plusieurs études de troisième cycle dans le domaine des gommes et des produits alimentaires, ajoutant que la société française Nixer importait depuis 30 ans 40 000 tonnes de gomme arabique, dont une plus grande partie du Soudan.

Il a ajouté que les visites se poursuivraient mardi pour inclure l'Allemagne et les Pays-Bas afin d'intensifier les invitations à participer à la conférence.