Congo-Kinshasa: France - Marche de soutien à Félix Tshisekedi

La « Communauté congolaise de France », une structure proche des mouvements combattants et résistants de la diaspora, a organisé une marche à Paris, le samedi 30 mars 2019, pour soutenir le nouveau président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, dans l'exercice de ses fonctions.

Près de 400 personnes ont marché, de la place du Château-Rouge à la porte de Clignancourt, dans le 18ème arrondissement de Paris, pour montrer que l'alternance qui a nourri le rêve de tout un peuple a eu lieu en RDC.

« L'objectif est de montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que nous, peuple congolais, avons récupéré ce qui nous est dû. Pour la première fois, il y a eu une transmission pacifique du pouvoir en RDC. C'est historique. Nous saluons donc l'arrivée au pouvoir d'un fils du pays, Félix Tshisekedi, et le soutenons pour bâtir un Congo débout », a déclaré Papy Tsho Tshiamala, l'un des initiateurs de cet événement.

Il a également tenu à afficher son soutien personnel à Félix Tshisekedi : « Quand j'entends des gens dire que Félix Tshisekedi n'a pas des mains libres, il règne mais ne gouverne pas, c'est un président protocolaire ... Pour moi, ces propos n'ont aucun sens, car le président a le plein pouvoir. Les nombreuses mesures qu'il a déjà prises pour répondre au désir de changement prouvent que son autorité est indiscutable et indubitable ». Et d'ajouter : « Il faut que cela soit clair, nous soutenons notre président et non le FCC qui a ruiné le pays ».

Comme toujours, les marcheurs ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire : « L'heure de l'Etat de droit a sonné », « La RDC dans la vraie démocratie », « Tous derrière le président Fatshi », « La gloire du changement», « Félix Tshilombo, notre guide »...

En outre, ils ont scandé des slogans saluant leur soutien au nouveau président : «Fatshi, le chef », « Fatshi, président de la République », « Nzambe aponi yo»,(Vous êtes le choix de Dieu), « Félix kobosana te, Papa alobaki, le peuple d'abord » ( Félix n'oublies pas ce qu'a dit Papa: le peuple d'abord ), « Qu'on l'aime ou pas, qu'on s'en foute ou non, Félix Tshisekedi a été élu démocratiquement », entends-t-on ici et là dans le brouhaha du défilé.

« Les leaders de Lamuka sont nos frères »

S'agissant des relations entre les partisans de Félix Tshisekedi et les leaders ou les défenseurs de la coalition « Lamuka », Patchely Mikobi, le principal initiateur de cette marche, a tenu à souligner que la « Communauté congolaise de France » n'a rien contre eux, contrairement à l'idée répandue.

« Nous ne menons pas un combat contre la coalition Lamuka ou leurs défenseurs. Les leaders de Lamuka sont nos frères. Les élections sont passées et place à la reconstruction de notre pays. Au Congo, nous avons besoin de toutes les compétences. Recherchons d'abord le bien-être du peuple congolais. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble, au risque de disparaître. Cela n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi seul, mais plutôt de tous les Congolais. Y'a-t-il eu un deal entre Tshisekedi et Kabila ? Je n'en sais rien parce que je n'ai aucune preuve. Même si tel était le cas, le peuple congolais est plus fort que n'importe quel accord. Laissons le président travailler sereinement. Ne le jugeons pas trop vite, dans la crainte de nous tromper », a-t-il lancé à l'intention des leaders de la coalition « Lamuka ».

« Une collaboration entre Félix Tshisekedi et Lamuka est possible. Que leurs leaders acceptent l'évidence, car il n' y a pas un homme taillé sur mesure pour diriger la RDC », a déclaré Caroline Nkita, une participante à cette marche. «Nous sommes pour l'ouverture, tout le monde est le bienvenu », a ajouté Tshimba Tshim, président de l'UDPS-Île-de-France.

A l'issue de cette marche à la porte de Clignancourt, plusieurs intervenants ont pris la parole que nous pouvons résumer de la façon suivante :

« Rassemblement autour du président pour l'unité et la paix afin de bâtir un Congo nouveau, grand et fort au cœur de l'Afrique. Le pays a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour son développement. Le changement amorcé, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, en vaut son pesant d'or ».

Des propos qui prouvent que les attentes du peuple congolais sont nombreuses et les défis à relever sont immenses. Félix Tshisekedi a du pain sur la planche. Un travail de titan.