Congo-Kinshasa: Le bureau du Chef de l'Etat en matière de l'Environnement soutient la CFLEDD ﻿

Le bureau du Chef de l'Etat en matière de l'Environnement soutient la Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable (CFLEDD), a indiqué à Kinshasa à la presse, lors de la soirée de gala sur le prix « Gender climat solutions », M. Henry Mazabi, assistant du conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de l'Environnement et du développement durable.

Il a rassuré, pour ce faire, de la disponibilité du bureau de Chef de l'Etat à mettre des moyens à sa disposition pour poursuivre son action noble en faveur des droits de la femme, organisée par cette coalition à Kinshasa.

M. Mazabi a inscrit dans le livre d'or apprêté à cet effet ce qui ce suit : « le cabinet de son excellence, Monsieur le Président de la République, honoré par cette invitation à la cérémonie promet son soutien fort et continue en vue de garantir la protection des droits de la femme congolaise ».

Il a recommandé aux membres de la CFLEDD d'œuvrer en étroite collaboration avec les femmes et les hommes parlementaires afin de les accompagner dans leur plaidoyer sur la question relative à la reconnaissance des droits fonciers et forestier.

De son côté, la présidente du conseil d'administration de la CFLEDD, Nene Mainzana, a sollicité l'appui de toutes les personnes de bonne volonté à se joindre à la coalition pour les droits de la femme autochtone et des communautés locales au patrimoine foncier et forestier et à l'héritage familial.

Elle a émis le vœu de voir la réforme sur la tenure foncière en cours de prendre en compte l'intégration équilibrée de la dimension genre.

La CFLEDD a reçu ce prix qui lui avait été octroyé le 10 décembre 2018 par la « constituante femme et genre », lors de la 24ème session de la conférence des parties (COP 24) de la convention cadre des nations unies sur les changements Climatiques qui s'est tenue tenu du 02 au 14 décembre dernier à Katowice en Pologne.

La coordonnatrice nationale de la CFLEDD, Dorothée Lisenga a indiqué, à cet effet, que les objectifs poursuivi par la CFLEDD en organisant cette soirée de gala consistaient à restituer les activités du COP 24 auprès des parties prenantes, de prendre des dispositions pratiques pour une large participation des acteurs congolais aux autres sessions notamment à la 25ième session.

Ce prix, a précisé Mme Dorothée Lisenga, est le succeroring du score obtenu par tant de structures et du tonus insufflé par le cabinet du ministère de l'environnement et son secrétariat général dont le programme a été mis sur pied depuis 1999 en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et enfant ainsi que les associations féminines nationales.