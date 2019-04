Cameroun: Fustel de Coulanges - Les atouts du système éducatif français dévoilés

Les journées portes ouvertes organisées sur les deux sites samedi 30 mars à Yaoundé ont permis d'expliquer au public les offres d'enseignement de cet établissement.

Les deux sites qui abritent l'école primaire (maternelle et élémentaire) jouxtant l'ambassade de France et le collège/lycée français Fustel de Coulanges sis à côté de l'Hôtel de ville, Avenue Charles de Gaulle ont déroulé le tapis rouge à leurs invités et visiteurs samedi dernier à Yaoundé. C'était à l'occasion des Journées portes ouvertes auxquelles l'ambassadeur de France, Gilles Thibault a pris part.

De nombreux visiteurs avec en prime les parents sont venus découvrir les offres disponibles pour les futurs bacheliers. « C'est toujours intéressant de se faire sa propre idée. Le cadre est beau et propice aux études et en plus de cela, les élèves ont la possibilité de voyager pour découvrir », a confié Marie Jeanne Abena parent d'élèves.

Pour cette 2e édition, un centre de documentation et d'information a été inauguré. Ouvert à tous les élèves de la 6e en Terminale, en fonction de leur emploi du temps, il dispose des espaces de bibliothèques (romans, théâtre, poésie... ) de lecture/presse où les élèves peuvent lire et consulter les périodiques mis à leur disposition. Ici, le système informatique regroupe 11 ordinateurs PX branchés au réseau qui permet d'effectuer des recherches sur le logiciel documentaire, la recherche des informations sur Internet et la saisie des devoirs.

L'objectif de cette séance de séduction est d'ouvrir les portes à un large public et plus particulièrement aux Camerounais dans la perspective de voir augmenter les effectifs d'élèves camerounais au sein de ces établissements. « Nous avons environ 30% d'élèves camerounais et nous souhaitons atteindre 40%.

L'avantage du système français pour les Camerounais, c'est de permettre aux élèves camerounais de poursuivre leurs études supérieures en France. Nous avons un pool orientation très développé », a indiqué Bruno Mercier, proviseur du Lycée Fustel de Coulanges. Des programmes scolaires qui ouvrent un éventail d'opportunités d'emploi.