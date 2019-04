Gabon: Décennie de la Femme - Estelle Ondo mobilise les femmes pour la réussite de leur journée nationale

Estelle Ondo, Ministre de la Famille et de la Décennie de la Femme et de l'Égalité des chances a échangé avec les associations en majorité féminines, ce mardi 02 avril 2019 à Libreville. Il était question pour les deux parties de préparer le programme de la Journée nationale de la Femme qui aura lieu les 16 et 17 avril 2019.

Elles sont nombreuses, les femmes gabonaises et de plus en plus déterminées à faire de leur décennie, une décennie historique (2015-2025), décrétée par le Président de la République à Makokou. Des violences faites aux femmes à leur autonomisation en passant par l'entrepreneuriat, tous ces sujets ont été abordés et des pistes de solutions trouvées. Si lutter contre les violences faites aux femmes reste le thème central de cette rencontre, les femmes quant à elles, restent solidaires face à ce phénomène de société où la plupart d'entre elles se voient être spoliées et subissent d'autres formes de violences.

Il était aussi l'occasion pour Estelle Ondo, Ministre de la Famille et de la Décennie de la Femme et de l'Égalité des chances d'expliquer le rôle du ministère dont elle a la charge. « Le ministère dont j'ai la charge, joue le rôle de coordination » explique-t-elle. Aussi a-t-elle rassuré aux unes et aux autres qu'aucune femme, aucune province ne sera laissée pour compte. Pour elle, il faut que les femmes soient à même de connaitre leurs propres droits et devoirs. « Que celles qui connaissent, les vulgarisent et les enseignent à d'autres qui les ignorent. Il faut que la femme soit formée, encadrée, accompagnée afin qu'elle excelle dans notre société » lâche-t-elle.

Estelle Ondo a toutefois rappelé à l'assistance que les associations et les ONG sont au cœur des intérêts des missions de son ministère. En outre, elle n'a pas manqué de saluer ces associations et Ong qui œuvrent et militent quotidiennement en faveur des droits des femmes. Il était aussi important pour elle d'indiquer que lesdites associations et Ong doivent travailler en étroite collaboration avec le ministère. « Nous devons travailler ensemble. L'union fait la force. Plus nous sommes unies, plus nous avons la force de l'emporter ensemble, ce combat contre les violences faites aux femmes que nous sommes. Il faut que la femme se batte pour son autonomisation. Il faut qu'elle apprenne à entreprendre. Il faut qu'elle soit formée, encadrée et surtout, accompagnée dans tous les domaines d'activités » rappelle-t-elle anaphoriquement. La Ministre de la Décennie de la Femme souhaite de tout cœur que la participation de toutes les associations soit effective et qu'elle fasse de ces moments, dont les dates sont déjà indiquées, une réussite.

Présente à cette rencontre, l'ancienne procureure de la République, Sidonie Flore Ouwé, comme bien d'autres femmes, a salué l'initiative menée par Estelle Ondo. Pour cette dame magistrat de formation, les femmes des associations ont utilisé cette plateforme d'échanges pour non seulement saluer cette initiative qu'elles ont voulu régulière mais, elles en ont saisi l'opportunité pour présenter leurs préoccupations, leurs suggestions quant au contenu de la journée nationale de cela femme de cette année et rassurer de leur participation aux différentes activités.

A des fins utiles, la Décennie de la Femme a été lancée en 2015 par le Président de la République, plus précisément dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo, Makokou. La caravane de cette décennie, à travers le Gabon avait été conduite par l'actuelle gouverneur de l'Ogooué-Lolo, Marie-Françoise Dikoumba, alors Ministre délégué à la Prévoyance sociale et Coordinatrice de ladite caravane.