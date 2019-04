Afrique Australe: Un représentant de l'ONU reconnaît le soutien de l'Angola aux victimes du cyclone Idai

Luanda — Le soutien fourni par l'Angola aux victimes du cyclone Idai, qui a frappé le centre du Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe le 14 mars de cette année, mobilisant des ressources financières, humaines et logistiques, a été reconnu mercredi par la Représentante permanente de l?Angola auprès de l'ONU, Maria de Jesus Ferreira.

La République d'Angola participe, au Mozambique, à l'effort international d'assistance aux victimes du cyclone Idai, avec un effectif de plus de 100 personnes, entre militaires et civils.

Malgré l'aide, la responsable a appelé les agences et organisations humanitaires internationales à continuer de contribuer à la reconstruction et au réhabilitation des populations touchées à court, moyen et long termes par le biais d'un plan de résilience comme partie de la mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2030.

La responsable intervenait lors d'une réunion spéciale organisée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) en collaboration avec le Département des affaires économiques et sociales (DAES), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Elle a indiqué que le cyclone Idai n'est que l'iceberg des conséquences du réchauffement de la planète et du changement climatique et démontre une nouvelle fois la nécessité et l'importance pour la communauté internationale de mettre en œuvre les recommandations et les conclusions de l'accord de Paris sur le climat de façon urgente et impérative.

Les autorités mozambicaines comptent 518 décès causés par le cyclone Idai et les inondations qui ont suivi.

Selon le point de situation diffusé par l'Institut national de gestion des catastrophes (INGC) du Mozambique, il y a également 1.641 blessés et plus de 146 000 personnes installées dans des centres d'accueil à cause de ce phénomène naturel.