Congo-Kinshasa: 45 éléments de la PNC Bunia outillés dans le Maintien et rétablissement de l'Ordre Public

communiqué de presse

UNPOL MBAYE SADY DIOP

Bunia, le 29 mars 2019 - La cérémonie de clôture de la session de recyclage en Maintien et rétablissement de l'Ordre Public (MROP) et en Gestes Techniques de Protection et d'Intervention GTPI au profit de 45 agents de la Police Nationale congolaise (PNC) s'est déroulée dans l'enceinte de l'Etat major PNC à Bunia.

Elle a été présidée par Monsieur Pacifique UPAR KETA, le Gouverneur a.i de la province de l'Ituri, en présence du représentant du Commissaire Général de la PNC, le Général BENGAMA BOPUTA Célestin, du Commissaire provincial, le Général Henri KAPEND et d'une équipe de trois (03) officiers de la composante, dont l'Adjoint au Chef secteur en charge de la formation, UNPOL Andre Corsini ZOGO ONAN.

Le représentant de l'Organisation Internationale pour la migration (OIM) en Ituri, Etienne BANGA, a remercié la MONUSCO et plus particulièrement, sa Composante police pour le partenariat qui a permis de tenir cette formation sur des thèmes importants.

La formation visait notamment à améliorer le professionnalisme de la PNC dont le rôle premier et la protection des personnes et de leurs biens mais aussi la gestion des grands évènements et manifestations publiques.

A sa suite, le représentant du Commissaire Général de la PNC a salué et remercié l'OIM et la Police MONUSCO pour la tenue de cette formation qui a duré un mois. Il dira c'est la base et le socle qui permettent la professionnalisation de la PNC.

Intervenant en sa qualité, l'autorité provinciale a exprimé sa gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Aux apprenants, dont la mission principale est la protection des hommes et de leurs biens, Monsieur Pacifique UPAR KETA a rappelé que l'objectif final de toute formation est l'action, le renforcement des compétences professionnelles et opérationnelles.

Par la suite, il a exhorté ces derniers à plus d'engagement, de détermination dans la poursuite des exigences républicaines de professionnalisme en vue de la restauration de l'autorité de l'Etat partout où besoin sera.

La remise d'un lot d'équipements composés d'un véhicule d'intervention, de six motos, d'ordinateurs et divers matériels de bureautique ont mis un terme à ladite cérémonie.