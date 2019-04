Afrique du Nord: Paris - Un concert de solidarité avec l'Algérie fait salle comble

À Paris, après la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, des artistes se sont mobilisés pour l'Algérie. Un concert, intitulé « Un seul héros, le peuple - pour un changement en Algérie », a été organisé mercredi 3 avril au soir au Palace par Souad Massi pour soutenir la cause démocratique algérienne. La chanteuse kabyle, qui a quitté son pays à 25 ans pour faire carrière en France, a fait salle comble.

Devant huit cent Algériens, Soud Massi débute son concert avec Le Bien et le Mal, chanson symbolique : « pour remercier le courage et la maturité des manifestants et des manifestantes en Algérie. Je voulais leur prêter voix pour être un peu à l'écoute de la rue d'Algérie. Il faut être vigilant pour voir comment on va réaliser cette transition, avec qui, dans quelle condition. »

Dans la salle, des activistes politiques indépendants comme Samir Yahiaoui, coorganisateur du concert, demandent le départ de tout le système incarné par Bouteflika : « Le civisme est dans la rue et la sauvagerie est dans le système. Il y a une confiscation de l'Indépendance en 1962. On a libéré la terre, mais pas le peuple. Maintenant, on va libérer le peuple. »

« Il n'y a pas de retour en arrière »

Pour le public, le seul héros est le peuple : « Il n'y a pas de retour en arrière. C'est fini ! » « Malgré le fait qu'on est loin et qu'on est dans un autre pays, on est toujours là avec eux, corps et âme. »

Les bénéfices du spectacle de Souad Massi seront reversés à l'association SOS Villages d'Enfants de Draria, située près d'Alger.