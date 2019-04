Sénégal: Vacances - Emirates fait des offres alléchantes à ses clients

Emirates offre aux voyageurs sénégalais amoureux de l'aventure l'occasion de visiter Dubaï, en un aller-retour en classe économique ou Affaires.

Durant la période de cette offre spéciale, un billet en classe économique de Dakar vers Dubaï est à 499 000 CFA et à 1 599.000 CFA en classe Affaires.

Cette promotion est pour une durée limitée et les billets doivent être réservés entre le 26 mars et le 09 avril 2019, tandis que les voyages doivent avoir lieu entre le 26 mars et le 30 septembre 2019. Le prix du billet inclut les taxes d'aéroport.

Emirates propose également un troisième bagage pouvant aller jusqu'à 23 kg pour la classe économique et 32 kg pour la classe affaires, un visa touristique d'un mois ainsi qu'un bonus au cumul de miles Skywards.

Dubaï est un lieu d'évasion pour les voyageurs. Baignée de soleil toute l'année, avec ses boutiques et restaurants de classe mondiale, ses magnifiques plages et ses monuments emblématiques, la ville offre des loisirs à toute la famille.

Les visiteurs de Dubaï peuvent profiter de certains des sites les plus populaires de la ville tels que les parcs à thème IMG World of Adventures et Wild Wadi Waterpark.

La ville propose également une large gamme de logements pour tous les budgets.

Sur tous les vols d'Emirates, les clients peuvent profiter de nombreuses heures de divertissement grâce à ICE Digital Widescreen, le système de divertissement de la compagnie offrant plus de 4000 chaînes audiovisuelles à la demande, avec les films tendances du moment, la dernière musique de Youssou Ndour, des livres audio et des jeux, sans oublier des produits et services familiaux dédiés aux enfants, tels que les jouets gratuits, les repas et films pour enfants, l'embarquement prioritaire pour les familles et l'utilisation gratuite des poussettes à l'aéroport international de Dubaï.

En plus du confort et de la qualité des produits à bord, les clients pourront expérimenter la légendaire hospitalité de l'équipage de cabine multinationale d'Emirates composé de 135 nationalités et parlant près de 60 langues, tout en appréciant la cuisine de dimension internationale concoctée par le chef, à base d'ingrédients sélectionnés parmi les plus frais et accompagnés d'une gamme variée de vins et de boissons gratuites.

L'offre mentionnée ci-dessus inclut une taxe de 60000 XOF couvrant les frais de service pour l'obtention d'un visa de 30 jours à Dubaï.

Cette somme doit être payée directement lors de la demande de visa. Emirates ne garantit pas une obtention systématique du visa par le demandeur», conclut le communiqué.