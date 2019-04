Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal reste la nation africaine la mieux placée

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé son classement mensuel des nations pour le mois d'avril 2019. Le Sénégal, 23e, reste l'équipe africaine la mieux placée, devant la Tunisie (28e) et le Nigeria (42e).

Pas de gros bouleversements ce mois-ci dans la hiérarchie officieuse des meilleures équipes nationales africaines. En avril 2019, le Sénégal (23e) reste la nation la mieux placée au Classement FIFA toujours dominé par la Belgique (1ère), la France (2e) et le Brésil (3e).

La Tunisie, 28e, est dauphine des Sénégalais. Le Nigeria, qui progresse de quatre rangs (42e), complète le podium au détriment du Maroc, désormais 45e (-2).

La RD Congo (46e) grimpe de cinq places, le Ghana est 49e, le Cameroun est 54e et l'Egypte, pays-hôte de la CAN 2019, est 57e. Le Burkina Faso (58e) et le Mali (65e) complètent ce top 10 continental.

La Tanzanie bondit, le Congo recule

La plus forte hausse du mois, en Afrique, est à mettre au crédit de la Tanzanie (131e +6), qui vient de se qualifier pour la deuxième Coupe d'Afrique des nations de son histoire, après celle de 1980.

La plus forte baisse, elle, concerne les « Diables rouges » du Congo. Non-qualifiés pour la prochaine phase finale (21 juin-19 juillet), les Congolais passent de la 84e à la 92e place. Une déception toutefois très légère comparée aux retraites internationales de Prince Oniangué et de Delvin Ndinga. Les deux milieux de terrain emblématiques ont récemment annoncé qu'ils ne joueraient plus en sélection.