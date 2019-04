Ile Maurice: Coups de sabre à Grand-Baie - Six autres bouncers se constituent prisonniers

Ils se sont rendus à la police dans l'après-midi de ce mercredi 3 avril. Alors qu'Axcel Youcouablé et Denis Patrick Sirop ont été reconduits en cellule après leur comparution en cour, six autres «bouncers» impliqués dans l'agression sanglante de Grand-Baie (https://www.lexpress.mu/article/350326/coups-sabre-grand-baie-agresseurs-identifies) se sont rendus au poste de police de Pope Hennessy, il y a quelques instants, pour se constituer prisonniers, soit Stéphano Westley Pynam, Didier Hennequin, Michael Luce, Thirensing Dowlut, Yander Marmite et Sham Oomesh.

Deux autres devraient en faire de même, selon un de leurs avocats, Me Anoop Goodary. S'ils se sont rendus au poste, c'est pour «faciliter la tâche de la police et faire avancer l'enquête», expliquent-ils. Les suspects sont également défendus par Mes Sanjeev Teeluckdharry et Nadeem Hyderkhan.

Les «bouncers» sont pour l'instant toujours à l'intérieur du poste de police, alors que des «amis» se sont massés alentour pour les soutenir.