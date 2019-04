Ile Maurice: «Chute» à Brown-Séquard - Une jeune fille clouée au lit pour «toute sa vie»

Brinda Thillay est une mère de famille anéantie. Rencontrée à son domicile, hier, mardi 2 avril, à Riche-Terre, elle peine à cacher sa souffrance et son angoisse face à la situation qu'elle vit. Sa fille, Kooswantee, 26 ans, qui a un retard mental depuis la naissance, se trouve actuellement à l'hôpital Jeetoo, dans un état grave.

Les faits remontent au 21 mars. Sa fille a commencé à se montrer agressive à la maison durant la journée. «Elle a souvent des crises et suit un traitement à ce propos à l'hôpital Brown-Séquard. Je l'ai emmenée à l'hôpital immédiatement. On lui a fait une piqûre et elle est rentrée à la maison», raconte sa mère. Sauf que quelques heures après, elle a recommencé à se montrer violente. De nouveau à Brown-Séquard, la jeune femme est hospitalisée.

«Le dimanche suivant, je suis partie la voir. On m'a dit qu'elle dormait. J'ai demandé de ses nouvelles. Les infirmières m'ont affirmé qu'elle allait bien. Je suis rentrée à la maison. Mais à 22 heures, le personnel de l'hôpital m'a appris que ma fille s'était gravement blessée et qu'elle avait été transférée à Jeetoo.» En allant lui rendre visite dès le lendemain, à l'hôpital portlouisien, c'est le choc. «Elle avait des bleus et s'était fracturé le bassin. Depuis, elle ne bouge plus et ne reconnaît même plus les membres de la famille», pleure la mère. Son état est toujours aussi critique.

Les médecins ont fait comprendre à Brinda Thillay que Kooswantee risque d'être paralysée à vie. Elle sera de toute façon clouée au lit durant plusieurs mois, voire des années. «Zot inn dir mwa ki enn zour kapav ek enn mirak, li pou kav rémarsé.» Brinda Thillay ne comprend pas comment une telle chose a pu se produire dans un établissement hospitalier. «Ma fille avait un problème psychologique mais elle était autonome. Elle marchait normalement. Quel est son avenir maintenant ?»

Elle a demandé des explications à l'hôpital Brown-Séquard. «Mais ni les infirmières ni le surintendant de l'hôpital n'ont pu expliquer ni donner une raison à l'incident impliquant ma fille. Certaines infirmières m'ont dit que ma fille était tombée mais elles ne savaient pas comment.» Elle a porté plainte au poste de police de Terre-Rouge hier pour connaître les circonstances de cet incident.

Entre-temps, Brinda Thillay fait le va-et-vient entre la maison et l'hôpital matin et soir chaque jour pour être au chevet de sa fille. Son mari, marchand de légumes, a «latet fatigé» depuis la «chute» de sa fille. «Il ne peut même plus travailler. Nous ne savons plus quoi faire. C'est toute une famille qui est bouleversée par ce drame.»

Les Thillay demandent au ministère de la Santé d'ouvrir une enquête à ce sujet et de trouver les responsables s'il y a vraiment eu négligence médicale. «J'aurai vraiment besoin d'aide si ma fille reste comme cela toute sa vie», déplore la mère de famille.

Sollicité à ce sujet, hier, le ministère de la Santé affirme ne pas être au courant de ce cas,pour l'heure.