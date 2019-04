Soudan: Mouvement de Dabajo soutient la réforme politique de la Présidence

Khartoum — - Nahar Osman Nahar, Secrétaire Politique du Mouvement de Dabajo et Ministre d'État au Ministère de l'Agriculture et des Forêts, a affirmé le soutien du Mouvement aux efforts de la Présidence de la République en matière de Réforme Politique et d'Ouverture Economique, soulignant l'importance de la participation de la Jeunesse aux Processus Politiques et Productifs.

Nahar a dit dans une déclaration faite à SUNA que le Discours du Président Al-Bashir devant la Législature Nationale Lundi incluait des Mesures Pratiques en faveur de la Jeunesse et invitant le Gouvernement Fédéral et les Etats à trouver des opportunités d'Emploi, soulignant le Discours a appelé à unifier le Dossier de la Paix et à la Continuité du Dialogue National.

Il s'attend à des Décisions Consécutives pour la création d'un Climat Politique favorable, indiquant la nécessité de porter la tenue des directives du Président en vue de la Restructuration de la Fonction Publique et les Mesures prises par le Premier ministre National à cet égard.