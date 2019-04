Cote d'Ivoire: Michel-Ipaud Lago nommé sénateur - Reconnaissance à la mémoire de l'administration ivoirienne

Son nom rime avec l'administration territoriale en Côte d'Ivoire. M. Pierre-Michel Ipaud Lago, administrateur civil, directeur général de l'Administration territoriale (Dgat) à la retraite, fait partie des architectes de l'administration ivoirienne.

Cet administrateur rigoureux et grand formateur a dirigé la Dgat de 1974 à 1996. C'est d'ailleurs l'un de ses brillants disciples, Cheick Daniel Bamba qui prendra sa succession. Il aura contribué à former la jeune génération dont faisait partie Cheick Daniel Bamba, Parfait Gohourou et bien d'autres administrateurs.

« Pierre-Michel Ipaud Lago fait partie avec Philippe Harding, Albert Hoba, Pierre Claver Kobo et Madame Alice Dégni Ségui, de ces pionniers qui ont permis, chacun à son niveau, de mettre en chantier, de façonner et de donner à l'édifice de la Décentralisation des fondements solides... . », déclarait Cheick Daniel Bamba, alors ministre de l'Administration du territoire, à l'occasion des États généraux de la décentralisation et du développement local en janvier 2007.

Ipaud Lago, c'est Monsieur élection sous le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny.

A noter qu'en plus de nombreuses décorations obtenues au cours de sa carrière, M. Pierre -Michel Ipaud Lago a été fait Grand Officier dans l'Ordre du Bélier du Pdci-Rda.