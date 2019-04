Maroc: Marrakech Mining Convention, une nouvelle plateforme de l'industrie minière mondiale

La cité ocre accueille du 17 au 19 avril courant le "Marrakech Mining Convention (MMC-2019)", organisé à l'initiative du ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable avec le soutien stratégique du Groupe OCP.

Le Marrakech Mining Convention 2019, qui se positionne déjà comme "la nouvelle plateforme de rencontres de l'industrie minière mondiale", permettra aux participants de présenter leurs produits et services dans un espace dédié où leurs marques seront visitées par des personnalités influentes en provenance des quatre coins du monde.

Selon un communiqué rendu public par les organisateurs, l'événement comportera un riche programme de conférences et tables-rondes où seront présentées les opportunités d'investissement dans plusieurs pays.

Ce sera notamment l'occasion pour le Maroc, pays hôte, de présenter son nouveau Code minier, ses plans de développement ainsi que le climat d'investissement exceptionnel prévalant dans le pays, à une assistance composée de représentants de ministères, de sociétés nationales et internationales, de grossistes miniers, d'investisseurs et d'industriels.

Au total, une dizaine de ministères des Mines ont déjà confirmé leur présence, notamment : le ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable du Royaume du Maroc, le ministère de l'Infrastructure et de l'Energie de la République d'Albanie, le ministère du Développement des Mines et de l'Acier du Nigéria; le ministère du Pétrole et des Minéraux de la République du Soudan.

Ont également confirmé leur présence : le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles de la République de Turquie, le ministère des Mines et des Ressources minérales de Sierra Léone, le ministère des Mines, du Développement industriel, du Commerce et de la Promotion du secteur privé du Tchad, de la Commission des Minéraux du Ghana, du Département de la Géologie de la Gambie, ainsi que des sociétés minières de premier plan telles que Managem, BKT, Jacobs Engineering S.A. (JESA), Groupe VIST et Maya Gold & Silver.

A noter que cette manifestation verra également la participation de plus de 50 entreprises, décideurs, dirigeants du secteur minier, investisseurs et groupes de réflexion de différents pays attendus, indique la même source.