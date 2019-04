Rwanda: Après le génocide, le lent cheminement vers la réconciliation

Photo: Sam Ngendahimana/New Times

Certaines des personnes qui se sont rendues au mémorial du génocide de Murambi à Nyamagabe pour rendre hommage aux victimes du génocide en avril 2017.

Entre avril et juillet 1994, plus de un million de Tutsis ont été tués. 25 ans aprés, le pouvoir essaie de réconcilier les deux ethnies, hutu et tutsi mais beaucoup reste à faire.

Le Rwanda commémore dimanche, 7 avril, le 25e anniversaire du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Il est connu comme le seul génocide du continent africain selon l'ONU. Depuis 25 ans, la majorité des procès ou toute autre initiative visant à rendre justice aux victimes insiste à la fois sur la reconnaissance des crimes commis mais aussi sur le pardon.

A Rusizi dans l'ouest du Rwanda, à la colline de Mushaka, Nicolas, 45 ans, a fait de la prison pour avoir tué le père de Marianne, âgée de 43 ans, pendant le génocide. Une histoire de réconciliation qui commence après que le bourreau a passé plus de dix ans en prison.

"Avant le génocide, j'étais un bon chrétien, mais pendant les tueries nous sommes allés chez Jean Sumba et nous l'avons tué. Après, j'ai connu la prison, mais avec le programme de réconciliation initié par l'Eglise, j'ai demandé pardon à la famille de Marianne, avouant que c'était Satan qui m'y avait entrainé", raconte Nicolas.

La force du mot "pardon"

Marianne a perdu son père lorsqu'elle était encore une jeune femme. Mais elle connaît bien l'histoire autour de sa mort. Elle confirme que Nicolas, l'ancien voisin de leur famille, est le meurtrier.

"Si ce programme de réconciliation n'avait pas été introduit, Nicolas serait toujours en prison. Nous lui avons demandé de venir nous demander pardon et ce pardon, nous le lui avons accordé, car il est notre ami."

Ils sont nombreux ces récits de réconciliation, résultat des efforts du gouvernement d'encourager les bourreaux à témoigner ou à demander pardon.

Pourtant, certains pensent que pour unir le peuple rwandais, le pouvoir devrait traiter les deux ethnies de façon impartiale. C'est le cas de cette femme qui préfère garder l'anonymat.

"J'ai entendu quelqu'un venir insulter des gens dans un lieu public en disant : vous les Hutus, vous n'avez plus de place ici ! Le temps a passé et vous n'avez plus droit à la parole. Mais les Hutus n'osent pas le dire aux Tutsis car ils ont peur."

L'unité et réconciliation des Rwandais atteintes ?

Depuis 2015, un rapport rédigé par la Commission nationale de l'unité et de la réconciliation affirme que 92% des Rwandais sont réconciliés.

Un chiffre brandi par les autorités qui dissimule mal néanmoins les difficultés qui persistent au sein de la société. Ce que reconnait d'ailleurs Fidèle Ndayisaba, le secrétaire exécutif de cette commission.

"Ce baromètre d'unité et de réconciliation présente encore des failles. Il y a certaines personnes qui manifestent encore des signes d'idéologie génocidaire. Un autre petit nombre de gens restent encore dans les méandres du divisionnisme ethnique", nous confie le secrétaire exécutif de la Commission nationale de l'unité et de la réconciliation.

Cela fait 25 ans que les Rwandais commémorent année après année ce génocide, en réprimant toute déclaration négationniste ou qui affirmerait que le Rwanda aurait connu un double génocide. Libérée récemment, l'opposante Victoire Ingabire a ainsi passé huit ans en prison pour avoir, selon les autorités, "minimiser le génocide de 1994."