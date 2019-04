Cote d'Ivoire: Festival Femuclid - La musique pour sensibiliser au réchauffement climatique

La structure First Limited a initié le Festival de la musique et du climat de Dabou (Femuclid). Prévue pour se tenir le 3 août 2019 à Dabou, la première édition, porte sur le thème : « Le Climat est un bien commun de tous et pour tous ».

C'est Kevin Gbategnon, Commissaire général du festival, qui a donné l'information le 30 mars lors d'une conférence de presse qu'il a animée à la salle de mariage de la mairie de Dabou. « La principale cause du réchauffement climatique, c'est l'homme.

A travers ce festival donc, nous ambitionnons de créer un moteur de rassemblement citoyen sur les enjeux liés au réchauffement climatique », a-t-il justifié. Olivier Koffi, représentant le maire, a, quant à lui, salué l'initiative, et a promis le soutien de la commune hôte de l'évènement.

Yves Kané, directeur à la répartition au Bureau des droits d'auteurs (Burida) a estimé que ce festival, axé sur la relation entre Musique et Climat vient à point nommé. Car dira-t-il « C'est à travers la musique que le message pourra bien passer et toucher le plus grand nombre, car, facteur de rassemblement ».

Un giga concert avec en affiche Kajeem, Tiken Jah, Safarel et bien d'autres artistes, des conférences et panels, un concours lié à la sauvegarde de l'environnement, la création de stations de vélos dans la ville, des dons de kits d'entretien, des distinctions, des opérations d'assainissement de la ville, un cross populaire, une parade de sensibilisation, une opération de planting d'arbres etc. meubleront le programme du Femuclid, qui a le soutien de la Sodefor.